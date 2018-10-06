Бузова позарилась на Запад

В студии YouTube-шоу «Пятница с Региной» Ольга Бузова рассказала о своем одиночестве, мечтах «о свободных днях, просто, чтоб пожить, погулять» и о том, что надеется еще многого добиться эстраде. Она рассказала, что следующим ее шагом станет шоу в концертном зале «Крокус-Сити-холл».

Кроме того, она надеется на продвижение на Западе.

«Я смотрю на Запад», — сказала она, подчеркнув, что у неё есть одна песня на английском языке, занимавшая 122 позицию в мировых чатах.

Речь о композиции «Not enough for me».

Если во всем, что касается творчества и бизнеса, Бузова считает себя успешным человеком, то в личной жизни все несколько иначе.

«Да ее вообще не задеть она вообще робот, ей чужды переживания», — посетовала она, рассказав, что с ней никто даже не пытается знакомиться.

«Почему я пошла на такой шаг безумный в 32 года? Я была в трезвом уме и рассудке», — поделилась она, объяснив, что искренне пытается найти свою любовь благодаря шоу на телевидении. Речь идет о проекте «Замуж за Бузову», в ходе которого девушка пытается найти своего избранника.