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Бузова позарилась на Запад
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Пилота замгенпрокурора убили выстрелами в спину

Бузова позарилась на Запад 

Рамблер 4 часа назад
Фото: соцсети
В студии YouTube-шоу «Пятница с Региной» Ольга Бузова рассказала о своем одиночестве, мечтах «о свободных днях, просто, чтоб пожить, погулять» и о том, что надеется еще многого добиться эстраде. Она рассказала, что следующим ее шагом станет шоу в концертном зале «Крокус-Сити-холл».
Кроме того, она надеется на продвижение на Западе.
«Я смотрю на Запад», — сказала она, подчеркнув, что у неё есть одна песня на английском языке, занимавшая 122 позицию в мировых чатах.
Речь о композиции «Not enough for me».
Если во всем, что касается творчества и бизнеса, Бузова считает себя успешным человеком, то в личной жизни все несколько иначе.
«Да ее вообще не задеть она вообще робот, ей чужды переживания», — посетовала она, рассказав, что с ней никто даже не пытается знакомиться.
«Почему я пошла на такой шаг безумный в 32 года? Я была в трезвом уме и рассудке», — поделилась она, объяснив, что искренне пытается найти свою любовь благодаря шоу на телевидении. Речь идет о проекте «Замуж за Бузову», в ходе которого девушка пытается найти своего избранника.
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