«Копытами забили»: Собчак пострадала от предательства Рудковской

Телеведущая Ксения Собчак прекрасно провела вечер в компании подруг. Вместе с приятельницами звезда записала короткое видео, которое вызвало неоднозначную реакцию у поклонников.

Безобидная с первого взгляда публикация вызвала неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Многие отметили, что по отношению к Ксении Яна поступила дурно, выложив запись на всеобщее обозрение. По мнению поклонников Собчак, хорошие подруги так не поступают — это предательство.

“А яне " лошадь" можно было и вырезать”, «Яна, ты стебешься над Собчак? Зачем выкладывать в сеть видео с оскорблением Собчак?», «Так низко. мало того, что Ксюша само над собой стебется, а вы при этом молчите и поддакиваете, так еще и мужик оскорбляет ее.зачем это показывать? Чтобы унизить Собчак?», «Потому что дружба там с волчьим оскалом. Дай им волю, они бы эту Ксюшу копытами забили, как и она их, впрочем», — рассуждали интернет-обыватели.

Также фолловеры отчитали неизвестного мужчину за кадром. Кто-то справедливо отметил, что Ксения, самоиронично называя себя собакой, просто дурачится, а его выкрик выглядит как оскорбление.