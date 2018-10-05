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Собчак пострадала от предательства Рудковской
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«Копытами забили»: Собчак пострадала от предательства Рудковской 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Телеведущая Ксения Собчак прекрасно провела вечер в компании подруг. Вместе с приятельницами звезда записала короткое видео, которое вызвало неоднозначную реакцию у поклонников.
Продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram небольшую запись, на которой она запечатлена вместе Полиной Гагариной, Еленой Перминовой и Ксенией Собчак. "Дорогие друзья, мы ведем трансляцию, трое в лодке, не считая собаки. Собака — это я, конечно же, а вот и три красавицы", — говорит Ксения на камеру, а за кадром, какой-то мужчина кричит: «Ну, это не считая лошади!»
Безобидная с первого взгляда публикация вызвала неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Многие отметили, что по отношению к Ксении Яна поступила дурно, выложив запись на всеобщее обозрение. По мнению поклонников Собчак, хорошие подруги так не поступают — это предательство.
“А яне " лошадь" можно было и вырезать”, «Яна, ты стебешься над Собчак? Зачем выкладывать в сеть видео с оскорблением Собчак?», «Так низко. мало того, что Ксюша само над собой стебется, а вы при этом молчите и поддакиваете, так еще и мужик оскорбляет ее.зачем это показывать? Чтобы унизить Собчак?», «Потому что дружба там с волчьим оскалом. Дай им волю, они бы эту Ксюшу копытами забили, как и она их, впрочем», — рассуждали интернет-обыватели.
Также фолловеры отчитали неизвестного мужчину за кадром. Кто-то справедливо отметил, что Ксения, самоиронично называя себя собакой, просто дурачится, а его выкрик выглядит как оскорбление.
“Просто какой-то урод, к Ксении можно по разному относиться, но так оскорблять даже в шутку — это не по мужски!”, «Дебил за кадром, гадости не стоит говорить», «Что за придурок там комментатор», «Зачем вы выставили это видео? Специально обидеть Собчак? "Мужчина" за кадром аморальный ур**од! Как не стыдно? Быдло! Ужас! Я лично Ксению уважаю. Хотя б за то, что она говорит всегда в лицо! Нравится тебе / не нравится, она говорит правду в мат*ку. Это лучше, чем за спиной. А вам Яна, не стоило это публиковать! О вас тоже не в лучшем свете говорят», — писали фанаты телеведущей.
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