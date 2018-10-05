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Борисова рассказала об унижениях в школе
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Борисова рассказала об издевательствах в школе 

Рамблер 5 часов назад
Фото: instagram.com/danaborisova_official
Телеведущая Дана Борисова рассказала «СтарХиту» о «косяке позора», куда ее любил ставить учитель физики.
Борисова — выпускница одной из общеобразовательных школ города Норильска. Единственная четверка среди пятерок в ее аттестате значится напротив «Черчения», однако больше огорчает телезвезду не это, а отношение к ней учителя физики Александра Ивановича.
«Он цеплялся постоянно», — пожаловалась Борисова.
По ее словам, физик «цеплялся» к тому, что она неправильно приводила формулы, и даже к ее жестам. После этого Александр Иванович преподносил ученице «очередной неприятный сюрприз», которым чаще всего оказывался «косяк позора». Так Борисова и ее одноклассники называли угол в кабинете физики, куда учитель ставил провинившихся учеников.
«Короче, натерпелась я», — посетовала телеведущая.
Однако, как подчеркнула Борисова, она таки сумела «отстоять» пятерку по физике в аттестате.
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