Борисова рассказала об унижениях в школе

Борисова рассказала об издевательствах в школе

Борисова — выпускница одной из общеобразовательных школ города Норильска . Единственная четверка среди пятерок в ее аттестате значится напротив «Черчения», однако больше огорчает телезвезду не это, а отношение к ней учителя физики Александра Ивановича.

«Он цеплялся постоянно», — пожаловалась Борисова.

По ее словам, физик «цеплялся» к тому, что она неправильно приводила формулы, и даже к ее жестам. После этого Александр Иванович преподносил ученице «очередной неприятный сюрприз», которым чаще всего оказывался «косяк позора». Так Борисова и ее одноклассники называли угол в кабинете физики, куда учитель ставил провинившихся учеников.

«Короче, натерпелась я», — посетовала телеведущая.

Однако, как подчеркнула Борисова, она таки сумела «отстоять» пятерку по физике в аттестате.