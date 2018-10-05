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Сигал сбежал из студии после вопроса об изнасиловании
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Стивен Сигал покинул интервью после вопроса об изнасиловании 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Американский актер, предприниматель и специальный представитель российского МИДа Стивен Сигал покинул интервью на телеканале «Би-би-си» после вопроса о домогательствах и изнасиловании. Об этом говорится в твиттере передачи Newsnight.
Ведущая спросила Сигала, как он живет и справляется с тем, что его многократно обвинили с сексуальных домогательствах и изнасиловании.
Сразу после этого вопроса актер достал наушник, встал из-за стола и покинул интервью.
Ранее сообщалось, что за последние месяцы Сигала обвинили в домогательствах более десяти женщин. Власти начали проверку части из них. Сам актер отвергает обвинения.
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