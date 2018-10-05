Сигал сбежал из студии после вопроса об изнасиловании

Стивен Сигал покинул интервью после вопроса об изнасиловании

Американский актер, предприниматель и специальный представитель российского МИДа Стивен Сигал покинул интервью на телеканале «Би-би-си» после вопроса о домогательствах и изнасиловании. Об этом говорится в твиттере передачи Newsnight.

Ведущая спросила Сигала, как он живет и справляется с тем, что его многократно обвинили с сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Сразу после этого вопроса актер достал наушник, встал из-за стола и покинул интервью.

Ранее сообщалось, что за последние месяцы Сигала обвинили в домогательствах более десяти женщин. Власти начали проверку части из них. Сам актер отвергает обвинения.