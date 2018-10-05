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Эмили Ратаковски арестовали
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Эмили Ратаковски арестовали 

Lenta.ru + ещё 13 5 часов назад
Фото: Chris Pizzello / Invision / AP
Американская топ-модель Эмили Ратаковски оказалась в числе 302 арестованных за участие в митинге против назначения Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда США. Об этом она сообщила в своем Twitter.
«Сегодня меня арестовали во время акции против Бретта Кавано, человека, которого множество раз обвиняли в сексуальных домогательствах. Мужчина, который причинил боль стольким женщинам, не может стоять у власти», — написала модель в посте.
Вместе с Ратаковски задержали и актрису Эми Шумер. В соцсети появилось видео, на котором сотрудник полиции спрашивает Шумер, хочет ли она, чтобы ее арестовали, и актриса отвечает: «Да».
BBC News отмечает, что все задержанные на демонстрации — женщины.
В сентябре подвергшаяся харассменту британская топ-модель и актриса Кара Делевинь призналась, что не стала подавать в суд на обидчика из-за стыда. После того, как Дональд Трамп высказал сомнения относительно предъявляемых Бретту Кавано обвинений в сексуальных домогательствах, пользовательницы Twitter наводнили соцсеть постами с хэштегом #WhyIDidntReport («почему я молчала»).
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