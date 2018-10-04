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Пугачева рассказала о болезни Жванецкого
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Пугачева рассказала о болезни Жванецкого 

Рамблер 2 часа назад
Певица Алла Пугачева посетила церемонию прощания с народным артистом России Романом Карцевым и произнесла небольшую речь. Об этом сообщают «Дни.ру».
Пугачева выделила трех артистов эстрады, Карцева, его партнера по выступлениям Виктора Ильченко, умершего в 1992 году, и «живого, слава богу, но тоже нездорового Мишу Жванецкого».
«Я его сейчас видела — он не может ничего говорить», — рассказала певица.
По данным «Газеты.ру», в своей речи Пугачева отметила, что у Карцева не было «никаких понтов», в отличие от многих современных артистов.
Пугачева назвала его великим человеком. Она отметила, что Карцева еще будут провожать аплодисментами, но «лишний раз не помешает». После этого певица начала аплодировать, и весь зал ее поддержал.
Роман Карцев скончался 2 октября на 80-м году жизни. Долгое время он выступал в дуэте с Виктором Ильченко, играл в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого и снимался в кино.
СМИ сообщили, что он умер в московской больнице после микроинсульта и инфаркта. В последний месяц он жаловался на плохое самочувствие.
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