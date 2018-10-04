Пугачева рассказала о болезни Жванецкого

Пугачева выделила трех артистов эстрады, Карцева, его партнера по выступлениям Виктора Ильченко , умершего в 1992 году, и «живого, слава богу, но тоже нездорового Мишу Жванецкого».

«Я его сейчас видела — он не может ничего говорить», — рассказала певица.

По данным «Газеты.ру», в своей речи Пугачева отметила, что у Карцева не было «никаких понтов», в отличие от многих современных артистов.

Пугачева назвала его великим человеком. Она отметила, что Карцева еще будут провожать аплодисментами, но «лишний раз не помешает». После этого певица начала аплодировать, и весь зал ее поддержал.

Роман Карцев скончался 2 октября на 80-м году жизни. Долгое время он выступал в дуэте с Виктором Ильченко, играл в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого и снимался в кино.

СМИ сообщили, что он умер в московской больнице после микроинсульта и инфаркта. В последний месяц он жаловался на плохое самочувствие.