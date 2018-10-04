Караченцова госпитализировали с новой проблемой

Николая Караченцова спасают от двустороннего воспаления легких

В жизни Николая Караченцова вновь наступили непростые времена. Легендарный актер, сражающийся с онкологическим заболеванием, на днях вновь оказался на больничной койке. На сей раз с двусторонним воспалением легких.

«Коля слабенький, но мы его поднимаем»

— Мы лежим в больнице уже несколько дней, — говорит супруга Караченцова Людмила Поргина . — Двустороннее воспаление легких — это непросто. Наша главная задача на ближайшее время — выйти из состояния болезни. Потом планируем переехать на дачу. Врачи, которые ведут нас, советуют жить на свежем воздухе и каждые три недели делать курсы химиотерапии. Мы должны застопорить развитие опухоли.

По словам Поргиной, воспаление легких у Караченцова произошло не случайно. При онкологии такие диагнозы встречаются очень часто.

— Из-за опухоли легкие Коли постоянно находятся в большой опасности! — продолжает Людмила. — Воспаление начинается даже при малейшем вирусе. Мы получили двустороннее воспаление легких, что, конечно, очень тяжело для Коли, инвалида первой группы. У него сильная слабость, ему капают большое количество антибиотиков. Надо остановить воспаление, потому что переносить его мужу действительно непросто. Несмотря на то, что он слабенький, мы каждый день его поднимаем, делаем зарядку. Стараемся поддерживать физическую форму и каждый день говорим ему: «Не надо сдаваться! Бороться и бороться!» В больнице у нас отдельная трехместная палата. Мы живем дружно вместе с медсестрой, которая, если мне нужно в магазин или на рынок, следит за мужем. Я же создаю ему боевое настроение, пою песни, рассказываю стихи. Вчера была на юбилее Лоры Квинт, потом рассказывала мужу, кто там и что спел. Ему было интересно.

По словам супруги актера, за пребывание в больнице с них денег не берут. Медикаменты тоже оплачивать не приходится.

— Мы лечимся в государственной клинике, там все есть, что нужно, — честно заявляет Поргина. — Платили мы только за пребывание в Израиле, куда ездили на облучение. Тогда отдали большие деньги. Пришлось даже брать определенную сумму в долг. Мне осталось вернуть только небольшую часть, а так уже полностью расплатилась. Спасибо многим моим друзьям, которые не бросают и помогают. Это и Никита Михалков , и Саша Калягин — удивительные люди.

«Муж хочет в теплые края»

Сам Николай Петрович, несмотря на тяжелый диагноз, старается не унывать. Каждый день он выпрашивает у супруги любимое лакомство.

— Коля обожает итальянский десерт тирамису! — продолжает супруга актера. — Он у нас страшный сластена. Выпрашивает тирамису со страшной силой. «Ну, чуть-чуть сладенького дай, ну чуть-чуть!» — говорит он мне. Мы, конечно, балуем парня. И сладкое даем, и целуем, и гладим, и ласкаем все время. А самое главное — постоянно говорю ему слова любви! Постоянно!

Людмила Поргина надеется, что через пару месяцев врачи разрешат ее супругу выбраться к морю. Николай Петрович уже давно просится в теплые края.

— Нам сказали, что если все будет хорошо, то ближе к Новому году нас, возможно, пустят в Турцию или Египет, — говорит Поргина. — Солнце там уже не будет таким активным, как сейчас. Коля очень хочет на юг. Но поскольку у него онкозаболевание, мы не имеем права находиться на солнце. А он его очень любит. Если помните, то после первой аварии мы постоянно выбирались в теплые края. По три месяца зимой жили и в Марокко, и в Египте, и в Италии, и в Испании. А после проводили на море и три летних месяца. Ему это было нужно для ионизации мозга. Но теперь все застопорилось, потому что нынешнее заболевание не терпит солнца. Мы вынуждены были просидеть на даче все лето, хотя Коля каждый день спрашивал: «Когда мы поедем на море?» Теперь ему говорю: «Даст бог, зимой».

«Претензии любовниц смешны!»

Людмила Поргина посещает ток-шоу, где ей регулярно приходится отбиваться от нападок в свой адрес. Но супруга актера уверяет: к сплетням она уже давно привыкла.

— Когда у тебя такая проблема, как болезнь любимого человека, все остальное ерунда! И эта любовница, и разговоры о том, что я пиарюсь на больном муже, — ерунда. Собаки лают, а караван идет! Моя главная цель — его жизнь! Все претензии для меня смешны!