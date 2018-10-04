Ещё
Самбурская раскритиковала победителя «Битвы экстрасенсов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Настасья Самбурская нелестно высказалась о победителе «Битвы экстрасенсов» Свами Даши 

Teleprogramma.pro + ещё 6 12 часов назад
Фото: Instagram
Актриса и телеведущая Настасья Самбурская весьма негативно высказалась об экстрасенсе Свами Даши.
Настасья Самбурская принимала участие в первом выпуске 17-го сезона «Битвы экстрасенсов». Тогда маги раскрыли прошлое телезвезды, а будущий победитель шоу Свами Даши и вовсе рассказал о тюремном прошлом актрисы и ее тяжелых отношениях с матерью, а после посоветовал поскорее стать мамой.
Самбурская долгое время никак не комментировала эфир и все то, что говорил о ней известный экстрасенс. Лишь на днях актриса высказала свое мнение и заявила, что Свами не является экстрасенсом, а все то, что о ней говорили, можно было узнать из открытых источников. В комментариях телеведущая ответила одной из подписчиц, что на самом деле думает о Даши.
«Вот вы свое эго утихомирьте и услышьте, что это развод. Вы не общались с ним лично. Ничего из того, что невозможно было найти про меня в интернете, он не сказал. И на конкретный вопрос: «Скажите хоть что-то, что могу знать только я», он рассказал о том, как жил. Это шоу, понимаете? Хотя бесполезно, у вас же знакомый с ним общался», — заявила Самбурская.
Также накануне актриса выразила свое возмущение по поводу неуважения зрителей. Настасья опубликовала видео, в котором говорит о том, что во время спектакля, в котором она играет, некоторые зрители на первом ряду вели себя ужасно и всячески отвлекали артистов. «Актеру нужно сосредоточиться на роли, мы же видим все, что происходит в зале, возню и шум, это очень отвлекает. Сегодня фотографы из первого ряда постоянно передавали телефон друг другу, фотоаппараты, всячески отвлекали», — поделилась Самбурская.
Teleprogramma.pro: последние новости
Сергей Зверев-младший узнал, кто его настоящий отец и познакомился с братом Орлова и Семенович отказались посетить концерт памяти Жанны Фриске 72-летний Никита Михалков перенес две операции и рассказал о своем состоянии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин отказался ехать на еще одну свадьбу41
Россию захотели выдворить из Совбеза ООН913
Прояснилась ситуация с госпитализацией Павла Воли16
США предъявили обвинения к сотрудникам ГРУ269
Мать Зверева открыла шокирующую правду о его отце5
Видео
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
01:39
НАТО готовит «ответ на поведение России»
Армия
01:39
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
Общество
04:10
У Савченко отбирают квартиру
В мире Украина
04:55
РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
В мире Политика
00:27
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Происшествия
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
03:50
В Москву придет первый снег
Погода Новости Москвы
01:00
Пугачева рассказала о болезни Жванецкого
Шоу-бизнес
00:54
Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение