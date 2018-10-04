Самбурская раскритиковала победителя «Битвы экстрасенсов»

Настасья Самбурская нелестно высказалась о победителе «Битвы экстрасенсов» Свами Даши

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская весьма негативно высказалась об экстрасенсе Свами Даши.

Настасья Самбурская принимала участие в первом выпуске 17-го сезона «Битвы экстрасенсов». Тогда маги раскрыли прошлое телезвезды, а будущий победитель шоу Свами Даши и вовсе рассказал о тюремном прошлом актрисы и ее тяжелых отношениях с матерью, а после посоветовал поскорее стать мамой.

Самбурская долгое время никак не комментировала эфир и все то, что говорил о ней известный экстрасенс. Лишь на днях актриса высказала свое мнение и заявила, что Свами не является экстрасенсом, а все то, что о ней говорили, можно было узнать из открытых источников. В комментариях телеведущая ответила одной из подписчиц, что на самом деле думает о Даши.

«Вот вы свое эго утихомирьте и услышьте, что это развод. Вы не общались с ним лично. Ничего из того, что невозможно было найти про меня в интернете, он не сказал. И на конкретный вопрос: «Скажите хоть что-то, что могу знать только я», он рассказал о том, как жил. Это шоу, понимаете? Хотя бесполезно, у вас же знакомый с ним общался», — заявила Самбурская. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 3 Окт 2018 в 12:58 PDT

Также накануне актриса выразила свое возмущение по поводу неуважения зрителей. Настасья опубликовала видео, в котором говорит о том, что во время спектакля, в котором она играет, некоторые зрители на первом ряду вели себя ужасно и всячески отвлекали артистов. «Актеру нужно сосредоточиться на роли, мы же видим все, что происходит в зале, возню и шум, это очень отвлекает. Сегодня фотографы из первого ряда постоянно передавали телефон друг другу, фотоаппараты, всячески отвлекали», — поделилась Самбурская.