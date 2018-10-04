Орлова отказалась посетить концерт в честь Фриске 

Бывший солист группы «Турбомода» Саша Попов рассказал «СтарХиту», что коллеги Жанны Фриске по группе «Блестящие» не приехали на благотворительный концерт, посвященный певице.
Попов заявил, что одна из ближайших подруг Фриске Ольга Орлова отказалась приехать, а Анна Семенович сначала была не против, но «но не смогла приехать, так как находилась почти в другом конце мира — в Подмосковье». В нынешнем составе группы «Блестящие» приглашение проигнорировали, подчеркнул певец. Другие артисты, перед тем, как отказаться, спрашивали, кто будет снимать, выступать и так далее.
«И это те самые люди, которые в первых рядах стояли, когда хоронили Жанну. Они приходили в темных очках и косынках, чтобы просто пропиариться», — заявил Попов.
Речь идет о благотворительном концерте «Жанна Фриске — я рядом!», прошедшем в московском Театриуме. Мероприятие посетили родители и сестра певицы, а также друзья и поклонники. На концерте выступил ансамбль солистов хора Богоявленского Елоховского Собора, также Попов спел песню с сестрой Фриске Натальей.
Концерт организовала некоммерческая благотворительная организация «Летающий Слон» и проект «Жанна Фриске — Я рядом!».
Жанна Фриске скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни певица боролась с раком.