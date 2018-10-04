Орлова отказалась посетить концерт в честь Фриске

Попов заявил, что одна из ближайших подруг Фриске Ольга Орлова отказалась приехать, а Анна Семенович сначала была не против, но «но не смогла приехать, так как находилась почти в другом конце мира — в Подмосковье ». В нынешнем составе группы «Блестящие» приглашение проигнорировали, подчеркнул певец. Другие артисты, перед тем, как отказаться, спрашивали, кто будет снимать, выступать и так далее.

«И это те самые люди, которые в первых рядах стояли, когда хоронили Жанну. Они приходили в темных очках и косынках, чтобы просто пропиариться», — заявил Попов.

Речь идет о благотворительном концерте «Жанна Фриске — я рядом!», прошедшем в московском Театриуме. Мероприятие посетили родители и сестра певицы, а также друзья и поклонники. На концерте выступил ансамбль солистов хора Богоявленского Елоховского Собора, также Попов спел песню с сестрой Фриске Натальей

Концерт организовала некоммерческая благотворительная организация «Летающий Слон» и проект «Жанна Фриске — Я рядом!».

Жанна Фриске скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни певица боролась с раком.