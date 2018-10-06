Дэнни Трехо позавидовал Сигалу и Депардье

Дэнни Трехо заявил, что не против получить российское гражданство

Актер Дэнни Трехо заявил на встрече с поклонниками на фестивале Comic Con в Москве в субботу, что не прочь получить российское гражданство.

"Почему бы и нет?" — ответил актер на вопрос, не хочет ли он получить российское гражданство и "квартиру в Саранске".

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Трехо получил известность благодаря серии фильмов режиссёра Роберта Родригеса "От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Мачете". Также в его фильмографии такие ленты как "Ягуар", "Инферно" и "Хищники".

Фестиваль Comic Con Russia проходит с 4 по 7 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса "Крокус-Экспо". Мероприятие заняло весь павильон целиком — более 26 тыс. кв. м, а ожидаемая посещаемость составит 160-170 тыс. человек. На площадке фестиваля проходят главные премьеры из мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр, развлекательной литературы, популярных комиксов, аниме и манга.