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Юлия Шилова рассказала об угрозах
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Юлия Шилова рассказала об угрозах 

Russianshowbiz.info 16 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Писательница Юлия Шилова попросила у поклонников помощи.
Она опубликовала пост в соц. сети Instagram с жалобой на пожилого соседа, который занимается онанизмом прямо в подъезде на соседнем пожарном балконе. Юлия также отметила, мужчина часто звонит ей на телефон либо с признаниями в любви, либо с угрозами. При этом он состоит в правлении ТСЖ.
«Это позволяет ему оскорблять женщин, кидаться на них с кулаками и угрозами. ТСЖ не может мне ответить на неоднократные заявления об онанизме в общественном месте и телефонных звонках. Мол, это никак не карается», — жалуется писательница.
Поклонники поддержали Юлию, написали пару советов о том, как нужно бороться с такими людьми. Многие посоветовали сменить жильё или установить видеорегистратор на лестничной площадке, а также немедленно обратиться в полицию.
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