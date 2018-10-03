Возмущенный Петросян обратился к поклонникам

Юморист Евгений Петросян опубликовал в Instagram видеообращение, в котором рассказал о «мошеннике и аферисте», который называет себя Сергеем Лавровым и дает комментарии от имени Петросяна.

Петросян заявил, что этот человек представляется сотрудников его театра, концертным директором и официальным представителем.

«Говорит всякие глупости, разводит «небылицы в лицах» и зачастую выдаёт информацию совершенно противоположную моим мыслям и фактам моей жизни», — подчеркнул артист.

Он также предположил, что «Сергей Лавров» — это псевдоним, «не скромно взятый» у российского министра иностранных дел.

По мнению Петросяна, этот человек воспользовался трудным моментом его жизни, чтобы поживиться. Артист попросил СМИ не пользоваться информацией, которую предоставляет Лавров.

«Что хочет, то и делает. Сколько же можно это терпеть, мои адвокаты им займутся, я его найду обязательно. <…> Кто это такой, друзья мои, найдите его и призовите к ответственности, сколько же можно», — возмутился юморист.