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Возмущенный Петросян обратился к поклонникам
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Возмущенный Петросян обратился к поклонникам 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Юморист Евгений Петросян опубликовал в Instagram видеообращение, в котором рассказал о «мошеннике и аферисте», который называет себя Сергеем Лавровым и дает комментарии от имени Петросяна.
Петросян заявил, что этот человек представляется сотрудников его театра, концертным директором и официальным представителем.
«Говорит всякие глупости, разводит «небылицы в лицах» и зачастую выдаёт информацию совершенно противоположную моим мыслям и фактам моей жизни», — подчеркнул артист.
Он также предположил, что «Сергей Лавров» — это псевдоним, «не скромно взятый» у российского министра иностранных дел.
По мнению Петросяна, этот человек воспользовался трудным моментом его жизни, чтобы поживиться. Артист попросил СМИ не пользоваться информацией, которую предоставляет Лавров.
«Что хочет, то и делает. Сколько же можно это терпеть, мои адвокаты им займутся, я его найду обязательно. <…> Кто это такой, друзья мои, найдите его и призовите к ответственности, сколько же можно», — возмутился юморист.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на Лаврова, что на фоне новостей о разводе Петросяна и Елены Степаненко расценки на их выступления взлетели в несколько раз. Также человек по имени Сергей Лавров комментировал «Пятому каналу» отмену концерта Елены Степаненко в Брянске из-за болезни. Канал назвал Лаврова «директором концертного агентства».
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