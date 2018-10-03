Депп впервые ответил на обвинения в избиениях

Американский актер Джонни Депп впервые ответил на обвинения в избиении бывшей жены актрисы Эмбер Херд.

В интервью британской версии журнала GQ Депп заявил, что неспособен причинить вред тому, кого любит.

«Это даже звучит неправдоподобно», — подчеркнул он.

Звезда Голливуда отметил, что сразу после того, как Херд впервые обвинила его в домашнем насилии, он решил не высказываться об этом, так как знал, что на него все равно будет повешен ярлык «тирана», а сама ситуация будет становиться все более «странной».

«Продолжайте. Сходите с ума. Говорите, что хотите, а обо всем остальном позаботятся мои адвокаты», — обратился он к своим критикам.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015-м, а всего лишь год спустя актриса подала на развод, обвинив супруга в алкоголизме и систематическом рукоприкладстве.

В июле 2018-го Деппа вновь обвинили в избиении, на этот раз коллега — член съемочной группы фильма «Город лжи». В своем исковом заявлении Грег Брукс заявил, что актер, от которого пахло алкоголем, два раза ударил его в область груди.