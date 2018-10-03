Актер Пашинин пригрозил самоубийством

Актер Пашинин назвал СБУ мерзавцами и пригрозил самоубийством

Вступивший в ряды националистов, воюющих в Донбассе, актер Анатолий Пашинин пригрозил украинским спецслужбам самоубийством.

Российский актер Анатолий Пашинин, который воюет на стороне украинских националистов в Донбассе, заявил, что СБУ его прослушивает и пригрозил спецслужбам самоубийством. Об этом он рассказал украинским журналистам.

«Эти мерзавцы не остановятся ни перед чем. Мой телефон прослушивается», — сказал он.

Он рассказал, что специально говорит чудовищные вещи в телефон, чтобы украинские спецслужбы могли использовать его слова против него. Тогда у Пашинина будут доказательства того, что за ним идет слежка.

Актер добавил, что ему угрожал представитель Службы безопасности Украины, «гомосексуального вида юноша с мерзкой походкой», который призывал его к суициду. На что Пашинин заявил, что готов сделать это, однако при этом обещал унести с собой сотрудников СБУ, которые придут за ним.