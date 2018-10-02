Петросян назвал Карцева артистом-явлением

Фото: "Мастер и Маргарита" (2005)

«Ушёл из жизни очень большой артист, артист-явление. На моих глазах его звезда вспыхнула и останется на небосклоне ещё долгие годы», — заявил Петросян.

Он также выразил соболезнования близким и поклонникам Карцева.

Со своей стороны, писатель-сатирик Лион Измайлов в беседе с kp.ru сказал, что Роман Карцев и Виктор Ильченко были лучшим дуэтом отечественной эстрады.

«После того как ушёл из жизни Ильченко, это была большая потеря, Карцев продолжал работать, но уже это всё было не совсем так, как было раньше. Там была опора какая-то, он очень любил и уважал Ильченко», — отметил Измайлов.

Ранее была названа дата прощания с Карцевым.