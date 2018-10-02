Названа причина смерти Карцева

Народный артист России Роман Карцев перед смертью перенес микроинсульт и инфаркт. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на коллег артиста.

По словам собеседников канала, Карцев скончался в больнице. В последний месяц он жаловался на плохое самочувствие и отменил концерт, который должен был состояться в ноябре.

Источник РИА ФАН , близкий к семье Карцева, заявил, что он умер от остановки сердца, а перед смертью находился в искусственной коме.