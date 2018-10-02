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Названа причина смерти Карцева
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Названа причина смерти Карцева 

Рамблер + ещё 54 1 час назад
Народный артист России Роман Карцев перед смертью перенес микроинсульт и инфаркт. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на коллег артиста.
По словам собеседников канала, Карцев скончался в больнице. В последний месяц он жаловался на плохое самочувствие и отменил концерт, который должен был состояться в ноябре.
>> Умер Роман Карцев
Источник РИА ФАН, близкий к семье Карцева, заявил, что он умер от остановки сердца, а перед смертью находился в искусственной коме.
Роман Карцев скончался 2 октября на 80-м году жизни. Долгое время он выступал в дуэте с Виктором Ильченко, играл в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого и снимался в кино. Наибольшую известность ему принесли роли в картинах «Собачье сердце», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита».
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