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Скончался Роман Карцев
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Скончался Роман Карцев 

Рамблер + ещё 65 10 часов назад
Народный артист России Роман Карцев умер 2 октября на 80-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталья Жванецкая.
Внучка артиста рассказала ТАСС, что он скончался в Москве. Причину смерти, а также дату и место похорон она не уточнила.
Карцев родился в Одессе. После школы он пошел работать наладчиком на швейную фабрику «Авангард» и начал выступать в драмкружке Дома культуры моряков. Позже в одесском студенческом театре «Парнас-2» Карцев познакомился с сатириком Михаилом Жванецким и своим будущим партнером по выступлениям Виктором Ильченко.
В 1961 году Карцев переехал в Ленинград и попал в Театр миниатюр Аркадия Райкина, а через несколько лет начал выступать в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.
В репертуаре Карцева были произведения Жванецкого, Чехова, Хармса и Зощенко. Также он снимался в кино, наибольшую известность ему принесли роли в картинах «Собачье сердце», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита».
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