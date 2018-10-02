Скончался Роман Карцев

Внучка артиста рассказала ТАСС , что он скончался в Москве . Причину смерти, а также дату и место похорон она не уточнила.

Карцев родился в Одессе. После школы он пошел работать наладчиком на швейную фабрику «Авангард» и начал выступать в драмкружке Дома культуры моряков. Позже в одесском студенческом театре «Парнас-2» Карцев познакомился с сатириком Михаилом Жванецким и своим будущим партнером по выступлениям Виктором Ильченко

В 1961 году Карцев переехал в Ленинград и попал в Театр миниатюр Аркадия Райкина , а через несколько лет начал выступать в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

В репертуаре Карцева были произведения Жванецкого, Чехова, Хармса и Зощенко. Также он снимался в кино, наибольшую известность ему принесли роли в картинах «Собачье сердце», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита».