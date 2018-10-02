Покойного Кобзона унизили после смерти Азнавура

Николая Баскова. По его словам, оба — «певцы великих эпох», однако если Азнавур — «подлинность», то Кобзон — «эрзац». Первый пел о любви к стране и женщине, второй — о любви к партии и правительству. Азнавур оставил после себя «потрясающую» певицу Zaz, а Кобзон — Филиппа Киркорова

«Чувствуете разницу?» — поинтересовался журналист у подписчиков.

Сотник уверен, что сравнивать Кобзона и Азнавура — это сравнивать «несравнимое». Тем не менее журналист позволил себе сравнить их смерти. По его словам, Азнавур умер «тихо» и «с достоинством», а смерть Кобзона сопровождали «помпа и шуршания пытливых журналистов».