Звезду сериала «Интерны» обвинили в краже бензина 

Один из сотрудников заправки обратился с заявлением в полицию, обвинив звезду сериала «Интерны» в краже бензина. По его мнению, актёр Илья Глинников заправил свой автомобиль и уехал, так и не расплатившись за топливо. Популярный артист остался должен АЗС чуть больше трёх тысяч рублей. Представитель Глинникова Максим Брусницын заявил, что никакой кражи не было, актёр расплачивался за бензин посредством смартфона, приложив его к терминалу. По всей вероятности, предположил представитель, транзакция не прошла. Но вместо того, чтобы обратиться к актёру в социальных сетях и попросить его вернуть деньги, работники АЗС предпочли написать заявление правоохранительные органы, посетовал Максим Брусницын.