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Похудевшая «до состояния мощей» Пугачева напугала интернет
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Похудевшая «до состояния мощей» Пугачева напугала интернет 

Рамблер 52 минуты назад
Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram фото Аллы Пугачевой в короткой юбке. Подписчики Галкина испугались за здоровье резко похудевшей певицы.
«Люблю Аллу Борисовну, конешн. но куда так худеть? До состояния мощей? Это не здорово. Очень переживаю… Срочно отъедаться!» — написала одна из пользовательниц (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Не кормиш что ли?» — поинтересовалась у Галкина @mkoriakova.
«Не похудела, а высохла», — заявил один из комментаторов.
«Худоба не здоровая, была бы одета по возрасту, возможно и выглядела бы прилично, а сейчас смех да и только», — возмутилась @suslova1159.
Пользователи попытались догадаться, как Пугачевой удалось так сильно похудеть, и попросили поделиться диетой. Некоторые предположили, что она сделала операцию на желудке. Многие поклонники певицы сочли, что он сбросила вес благодаря любви мужа.
Ранее 69-летняя Пугачева рассказала в интервью актеру Олегу Меньшикову, что впервые почувствовала себя счастливой в браке, когда вышла замуж за Галкина. Певица отметила, что 42-летний Галкин молод, красив и с чувством юмора, и она не понимает, почему ей так повезло. Перед свадьбой он заверил Пугачеву, что с ним она сможет спокойно состариться.
Пугачева вышла замуж за Галкина в 2011 году. Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью.
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