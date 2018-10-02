Стала известна причина смерти Шарля Азнавура

Смерть всемирно известного французского шансонье Шарля Азнавура вызвана естественными причинами, он умер от отека легких, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на результаты вскрытия.

Азнавур скончался на 95-м году жизни в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции.

Как сообщает телеканал, результаты вскрытия показали, что отек легкий привел к кардиореспираторной недостаточности, что и стало причиной смерти.