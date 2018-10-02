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Стала известна причина смерти Шарля Азнавура
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Стала известна причина смерти Шарля Азнавура 

РИА Новости + ещё 29 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Смерть всемирно известного французского шансонье Шарля Азнавура вызвана естественными причинами, он умер от отека легких, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на результаты вскрытия.
Азнавур скончался на 95-м году жизни в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции.
Как сообщает телеканал, результаты вскрытия показали, что отек легкий привел к кардиореспираторной недостаточности, что и стало причиной смерти.
Азнавур родился во Франции в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.
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