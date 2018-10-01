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Лоза вынес вердикт умершему Азнавуру
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Лоза вынес вердикт умершему Азнавуру 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза назвал Шарля Азнавура «очень честным» исполнителем.
По его словам, Азнавура отличала высокая творческая активность, которую он сохранял «до последнего».
Лоза подчеркнул, что во Франции жанр авторской песни остается популярным, а в России с Азнавуром можно было сравнить только Александра Вертинского.
«Хорошие песни продолжают писать некоторые наши товарищи, но это вовсе не значит, что они станут популярными или получат такое же уважение, как песни Шарля Азнавура. Потому что мы не культивируем, не развиваем эти виды искусства», — цитируют Лозу «Известия».
По мнению музыканта, в России «авторское начало убито на корню» из-за того, что исполнители не сами сочиняют песни, а пользуются написанным для них материалом.
«Французы чествуют своих авторов, такого как Азнавур, и наверняка его именем назовут улицу, наверняка он будет из плеяды тех артистов, которых будут помнить очень долго», — добавил Лоза.
Знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет.
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