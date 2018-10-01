Ещё
Скончался шансонье Шарль Азнавур
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скончался шансонье Шарль Азнавур 

Рамблер + ещё 129 7 часов назад
Скончался французский певец армянского происхождения Шарль Азнавур. Об этом сообщает информационное агентство Agence France-Presse.
По информации Le Figaro, 94-летний Азнавур умер в своем доме в коммуне Моссан-лез-Альпий.
Шарль Азнавур родился в Париже в семье армян, эмигрировавших во Францию из советской России. В 1940-х годах Азнавур принял участие в турне прославленной французской певицы Эдит Пиаф, а как сольный артист прославился уже во второй половине 1950-х.
Азнавур — автор более тысячи песен, офицер ордена Почетного легиона и обладатель нагрудного знака «За вклад в международное сотрудничество» Министерства иностранных дел России.
Также Азнавур известен и как актер. Он исполнил главную роль в фильме французского режиссера Франсуа Трюффо «Стреляйте в пианиста», а также сыграл в таких картинах, как «Дьявол и десять заповедей» Жюльена Дювивье, «Завещание Орфея» Жана Кокто, «Жестяной барабан» Фолькера Шлендорфа и «Арарат» Атома Эгояна.
Комментарии40
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец близок: названа дата «смерти» Порошенко156
Познер жестко высказался после смерти Азнавура50
«Жирная свинья орала»: автомобилиста убили из-за музыки126
В Москве объявлен план «Перехват».13
Меркель решила завладеть Европой16
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
07:00
Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
В мире
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:44
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение