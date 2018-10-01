Скончался шансонье Шарль Азнавур

Скончался французский певец армянского происхождения Шарль Азнавур . Об этом сообщает информационное агентство Agence France-Presse.

По информации Le Figaro, 94-летний Азнавур умер в своем доме в коммуне Моссан-лез-Альпий.

Шарль Азнавур родился в Париже в семье армян, эмигрировавших во Францию из советской России . В 1940-х годах Азнавур принял участие в турне прославленной французской певицы Эдит Пиаф, а как сольный артист прославился уже во второй половине 1950-х.

Азнавур — автор более тысячи песен, офицер ордена Почетного легиона и обладатель нагрудного знака «За вклад в международное сотрудничество» Министерства иностранных дел России