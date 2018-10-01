Дочери Борисовой сделали непристойное предложение

Телеведущая Дана Борисова призналась, что встречалась с мужчинами за деньги. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на программу «Звезды сошлись».

По словам Борисовой, речь идет об отношениях, в которых «во главе угла стояла материальная выгода». Ведущая заявила, что не видит смысла скрывать это.

На прямой вопрос о том, имела ли она сексуальные отношения за деньги, Борисова ответила утвердительно. По ее словам, она получала за это десятки тысяч долларов.

«Я женщина была свободная, в браке тогда не состояла. Да, нужны были деньги, зато не грабила и не убивала», — подчеркнула она.

Борисова рассказала, что недавно непристойное предложение ей попытались сделать через ее 11-летнюю дочь Полину. По словам ведущей, неизвестный написал девочке в соцсети, что готов предложить 150 тысяч за ночь с ее мамой.

«Там было грубое слово, означающее близость. Конечно, ей было это все неприятно», — отметила Борисова.

Другие гости передачи раскритиковали Борисову. Писательница Мария Арбатова заявила, что получение бонусов в обмен на сексуальные услуги, — это проституция. При этом она назвала ситуацию Борисовой трагедией, так как спать с человеком без желания — это пытка. Также Арбатова посоветовала ведущей подать заявление в полицию на мужчину, писавшего непристойности дочери.

Борисова подчеркнула, что в итоге изменила свое отношение к жизни.

В прошлом году Борисова провела несколько месяцев в реабилитационном центре в Таиланде, куда ее отправили ведущий Андрей Малахов и глава Национального антинаркотического союза Никита Лушников

Борисова рассказывала, что начала пить и принимать вещества, так как не любила себя и была недовольна внешним своим видом. Она пыталась «снять боль» с помощью препаратов. Ведущая заявляла, что единственным временем, когда она вообще ничего не принимала, был период беременности и кормления грудью.