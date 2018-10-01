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«Ольга не виновата»: пиарщик оправдал Бузову за обман блогеров
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«Ольга не виновата»: пиарщик оправдал Бузову за обман блогеров 

Рамблер 8 часов назад
Фото: @buzova86
Пиар-менеджер Ольги Бузовой прокомментировал РЕН ТВ обвинения в мошенничестве в адрес певицы и ведущей «Дома 2».
На прошлой неделе «СтарХит» сообщил, что блогеры, спонсировавшие конкурс на странице Бузовой в «Инстаграм», намерены заявить на певицу и телеведущую в полицию из-за несоблюдения ею одного из условий своего денежного участия в розыгрыше. По словам блогеров, им пообещали, но не обеспечили 150 тысяч новых подписчиков.
«Как Ольга может быть виновата?» — удивился ее пиарщик.
По словам Антона Богославского, его работодательница «никому ничего не обещала», кроме публикации в «Инстаграме» одного поста и одной «сториз», а также розыгрыша «Мерседеса». Менеджер певицы и телеведущей подчеркнул, что машину Бузова разыграла, а завтра публично вручит ее победителю.
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