«Ольга не виновата»: пиарщик оправдал Бузову за обман блогеров

Пиар-менеджер Ольги Бузовой прокомментировал РЕН ТВ обвинения в мошенничестве в адрес певицы и ведущей «Дома 2».

На прошлой неделе «СтарХит» сообщил, что блогеры, спонсировавшие конкурс на странице Бузовой в «Инстаграм», намерены заявить на певицу и телеведущую в полицию из-за несоблюдения ею одного из условий своего денежного участия в розыгрыше. По словам блогеров, им пообещали, но не обеспечили 150 тысяч новых подписчиков.

«Как Ольга может быть виновата?» — удивился ее пиарщик.

По словам Антона Богославского, его работодательница «никому ничего не обещала», кроме публикации в «Инстаграме» одного поста и одной «сториз», а также розыгрыша «Мерседеса». Менеджер певицы и телеведущей подчеркнул, что машину Бузова разыграла, а завтра публично вручит ее победителю.