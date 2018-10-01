Марина Хлебникова нашла экс-мужа мертвым

Певица Марина Хлебникова обнаружила тело своего первого супруга в московской квартире. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

51-летняя Хлебникова обратилась в полицию поздним вечером 30 сентября. Агентство уточняет, что она нашла погибшего в двухуровневой квартире на улице Ратная в столичном районе Северное Бутово.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

На сайте Хлебниковой сказано, что Антон Логинов — ее бас-гитарист, который также занимается продюсированием и записью ее песен, «главный член экипажа, без которого не было бы бренда „Марина Хлебникова“.

СМИ называют первого мужа певицы не Антоном Логиновым, а Антоном Логвиновым — бывшим танцором группы „На-На“. В мае сообщалось, что певица вернулась к первому супругу.

Вторым мужем певицы был бизнесмен Михаил Майданич.