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Марина Хлебникова нашла экс-мужа мертвым
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Марина Хлебникова нашла экс-мужа мертвым 

Рамблер + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певица Марина Хлебникова обнаружила тело своего первого супруга в московской квартире. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным РЕН ТВ, речь идет об Антоне Логинове. Источник агентства «Москва» заявил, что 51-летний мужчина, скорее всего, совершил самоубийство. В его компьютере нашли предсмертную записку.
51-летняя Хлебникова обратилась в полицию поздним вечером 30 сентября. Агентство уточняет, что она нашла погибшего в двухуровневой квартире на улице Ратная в столичном районе Северное Бутово.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
На сайте Хлебниковой сказано, что Антон Логинов — ее бас-гитарист, который также занимается продюсированием и записью ее песен, «главный член экипажа, без которого не было бы бренда „Марина Хлебникова“.
СМИ называют первого мужа певицы не Антоном Логиновым, а Антоном Логвиновым — бывшим танцором группы „На-На“. В мае сообщалось, что певица вернулась к первому супругу.
Вторым мужем певицы был бизнесмен Михаил Майданич.
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