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Иглесиас страстно поцеловал фанатку в Киеве
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Энрике Иглесиас страстно поцеловал фанатку на концерте в Киеве 

Teleprogramma.pro + ещё 12 11 часов назад
Фото: globallookpress.com
Певец Энрике Иглесиас не так давно дал концерт в Киеве. Артист вел себя довольно странно.
Недавно Энрике Иглесиас отправился в большое европейское турне, а на днях дал концерт в Киеве, который уже успели назвать чуть ли не самым худшим в истории исполнителя.
Отметим, что в Киеве концерт начался с опозданием. Энрике вышел на сцену на четыре часа позже. Однако фанатов артиста ждало другое разочарование. Певец без стеснения пел под фонограму, а после начал пить водку прямо на сцене вместе с двумя поклонницами, одна из которых оказалась еще и беременной.
Впрочем, на этом артист не остановился. В Сети появились кадры, на которых Энрике страстно целует фанатку. Девушка прорвалась на сцену и подарила артисту рисунок. Иглесиас, видимо, хотел поблагодарить девушку, но в итоге поцеловал ее. Поклонница же явно была не против таких проявлений чувств.
Отметим, что на своих концертах артист периодически дарит поцелуи девушкам. Его возлюбленная Анна Курникова пока что никак не прокомментировала поведение своего благоверного.
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