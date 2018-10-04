Иглесиас страстно поцеловал фанатку в Киеве

Энрике Иглесиас страстно поцеловал фанатку на концерте в Киеве

Певец Энрике Иглесиас не так давно дал концерт в Киеве. Артист вел себя довольно странно.

Недавно Энрике Иглесиас отправился в большое европейское турне, а на днях дал концерт в Киеве, который уже успели назвать чуть ли не самым худшим в истории исполнителя.

Отметим, что в Киеве концерт начался с опозданием. Энрике вышел на сцену на четыре часа позже. Однако фанатов артиста ждало другое разочарование. Певец без стеснения пел под фонограму, а после начал пить водку прямо на сцене вместе с двумя поклонницами, одна из которых оказалась еще и беременной.

Впрочем, на этом артист не остановился. В Сети появились кадры, на которых Энрике страстно целует фанатку. Девушка прорвалась на сцену и подарила артисту рисунок. Иглесиас, видимо, хотел поблагодарить девушку, но в итоге поцеловал ее. Поклонница же явно была не против таких проявлений чувств.