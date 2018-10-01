Бизнес Бузовой оказался убыточным 

Издание Life сообщает, что ООО «ФЭШН», частично принадлежащее певице Ольге Бузовой, в 2017 году понесло убытки на два миллиона рублей.
В 2016 году убытков было меньше — 1,8 миллиона рублей. А самым успешным для компании стал 2014 год, когда ее прибыль достигла 11,8 миллиона рублей.
По данным Life, Бузовой принадлежат 25 процентов в уставном капитале ООО «ФЭШН», по 25 процентов также у ее экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, сестры певицы Анны и ее мужа Константина Штрыкина. Бизнес был зарегистрирован в ноябре 2012 года. В 2013-м сестры Бузовы открыли сеть магазинов бижутерии BijouxRoom, принадлежащую ООО «ФЭШН», как и линия одежды.
Представитель певицы Антон Богославский в комментарии Life назвал сумму убытков завышенной. По его словам, футболки со строчками из песен отлично раскупаются.
Life отмечает, что стоимость одежды Бузовой — «выше среднего». Например, белая хлопковая футболка с надписью стоит три тысячи рублей, а летние платья — примерно по четыре с половиной тысячи.
Ранее Бузова вошла в десятку самых высокооплачиваемых российских знаменитостей из рейтинга Forbes. Forbes оценил доход Бузовой в 3,9 миллиона долларов. По данным издания, 90 процентов от ее дохода приходится на рекламу в соцсетях.