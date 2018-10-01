Ещё
Бизнес Бузовой оказался убыточным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бизнес Бузовой оказался убыточным 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Instagram
Издание Life сообщает, что ООО «ФЭШН», частично принадлежащее певице Ольге Бузовой, в 2017 году понесло убытки на два миллиона рублей.
В 2016 году убытков было меньше — 1,8 миллиона рублей. А самым успешным для компании стал 2014 год, когда ее прибыль достигла 11,8 миллиона рублей.
По данным Life, Бузовой принадлежат 25 процентов в уставном капитале ООО «ФЭШН», по 25 процентов также у ее экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, сестры певицы Анны и ее мужа Константина Штрыкина. Бизнес был зарегистрирован в ноябре 2012 года. В 2013-м сестры Бузовы открыли сеть магазинов бижутерии BijouxRoom, принадлежащую ООО «ФЭШН», как и линия одежды.
Представитель певицы Антон Богославский в комментарии Life назвал сумму убытков завышенной. По его словам, футболки со строчками из песен отлично раскупаются.
Life отмечает, что стоимость одежды Бузовой — «выше среднего». Например, белая хлопковая футболка с надписью стоит три тысячи рублей, а летние платья — примерно по четыре с половиной тысячи.
Ранее Бузова вошла в десятку самых высокооплачиваемых российских знаменитостей из рейтинга Forbes. Forbes оценил доход Бузовой в 3,9 миллиона долларов. По данным издания, 90 процентов от ее дохода приходится на рекламу в соцсетях.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец близок: названа дата «смерти» Порошенко156
Познер жестко высказался после смерти Азнавура50
«Жирная свинья орала»: автомобилиста убили из-за музыки126
В Москве объявлен план «Перехват».13
Меркель решила завладеть Европой16
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
07:00
Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
В мире
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:44
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение