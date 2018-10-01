Рынска объяснила странное поведение мужа на свадьбе

Скандально известная журналистка, светская дама Божена Рынска вышла замуж. От внимания знакомых и прочей заинтересованной общественности не укрылось странное, по их мнению, поведение новоиспеченного мужа Игоря Малашенко . Божена объяснила, что случилось с ее избранником.

Журналистка, светская дама, блогер Божена Рынска вышла замуж спустя семь лет отношений. На ней женился Игорь Малашенко, который на президентских выборах 2018 года возглавлял штаб Ксении Собчак . Торжество прошло в одном из столичных ресторанов в узком кругу самых близких.

Всеми подробностями свадьбы поделилась сама Божена на своих страничках в социальных сетях Instagram и Facebook. Причем от внимания многих поклонников не укрылось непроницаемое выражение лица новоиспеченного мужа Рынской. Впрочем, сама Божена не стала ничего скрывать.

"В середине вечера из брачного оцепенения вышел жених Igor Malash и принял участие в собственной свадьбе. И — шок, сенсация, уникальные кадры — поющие Алена Долецкая (Aliona Doletskaya) и Альбина Назимова. За роялем Семен Каминский (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — написала Божена рядом с видео, на котором запечатлена поющей под аккомпанемент рояля.

Рынска объяснила, что у ее возлюбленного буквально за несколько минут до выхода обнаружились серьезные проблемы с нарядом. "У него штанов не оказалось за 5 минут до выхода. Точнее, оказались но на три размера больше чем надо, и без подтяжек. Меня в это время красили, я была не дома. ну, и я выдала такой залп с двух бортов по телефону… И потом он пришивал пуговицы, чтобы сымитировать подтяжки, чего то там мастерил и притомился", — поведала Божена. По ее словам, на Малашенко "лица не было".

К слову, Рынска теперь официально носит фамилию супруга.