Ещё
Рынска объяснила странное поведение мужа на свадьбе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынска объяснила странное поведение мужа на свадьбе 

Дни.ру 12 часов назад
Фото: Дни.ру
Скандально известная журналистка, светская дама Божена Рынска вышла замуж. От внимания знакомых и прочей заинтересованной общественности не укрылось странное, по их мнению, поведение новоиспеченного мужа Игоря Малашенко. Божена объяснила, что случилось с ее избранником.
Журналистка, светская дама, блогер Божена Рынска вышла замуж спустя семь лет отношений. На ней женился Игорь Малашенко, который на президентских выборах 2018 года возглавлял штаб Ксении Собчак. Торжество прошло в одном из столичных ресторанов в узком кругу самых близких.
Всеми подробностями свадьбы поделилась сама Божена на своих страничках в социальных сетях Instagram и Facebook. Причем от внимания многих поклонников не укрылось непроницаемое выражение лица новоиспеченного мужа Рынской. Впрочем, сама Божена не стала ничего скрывать.
"В середине вечера из брачного оцепенения вышел жених Igor Malash и принял участие в собственной свадьбе. И — шок, сенсация, уникальные кадры — поющие Алена Долецкая (Aliona Doletskaya) и Альбина Назимова. За роялем Семен Каминский (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — написала Божена рядом с видео, на котором запечатлена поющей под аккомпанемент рояля.
Рынска объяснила, что у ее возлюбленного буквально за несколько минут до выхода обнаружились серьезные проблемы с нарядом. "У него штанов не оказалось за 5 минут до выхода. Точнее, оказались но на три размера больше чем надо, и без подтяжек. Меня в это время красили, я была не дома. ну, и я выдала такой залп с двух бортов по телефону… И потом он пришивал пуговицы, чтобы сымитировать подтяжки, чего то там мастерил и притомился", — поведала Божена. По ее словам, на Малашенко "лица не было".
К слову, Рынска теперь официально носит фамилию супруга.
"Меня тут спрашивают, каково мне быть замужней. Уффф. Я начинаю понимать, что что то изменилось, только сейчас. Свадьба и похороны схожи тем, что хлопоты почти начисто отключают Чувства. И утраты, и радости. Не понимаешь, что произошло. Чувствую ли я себя защищеннее? Скорее да, но У нас давно уже была схема, которая страховала бы меня от юридических последствий безбрачия. Осознание, что это постоянно, не временно, на всю жизнь пришло только в самолете. Я спала весь ранний рейс у Игоря на плече. Проснулась. Спохватилась, что зачем то взяла с собой российский паспорт. Открыла. Гляжу. Мамочки, а там штамп", — резюмировала Божена.
Дни.ру: последние новости
Кожа да кости: Пугачева усохла до состояния мощей Звезду сериала "Интерны" разыскивает полиция Певица Марина Хлебникова нашла в квартире труп первого мужа
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец близок: названа дата «смерти» Порошенко156
Познер жестко высказался после смерти Азнавура50
«Жирная свинья орала»: автомобилиста убили из-за музыки126
В Москве объявлен план «Перехват».13
Меркель решила завладеть Европой16
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
07:00
Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
В мире
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:44
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение