Ещё
Раскрыты подробности последних дней Нины Дорошиной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты подробности последних дней Нины Дорошиной 

Дни.ру + ещё 3 30 сентября 2018
21 апреля 2018 года в своей квартире на Пресне от остановки сердца в возрасте 83 лет ушла из жизни актриса Нина Дорошина, которую вся страна знала и любила за роль Надежды в фильме "Любовь и голуби". О последних днях народной любимицы рассказала ее племянница
После смерти Нины Дорошиной охочая до слухов и сплетен публика шепталась, что под конец жизни актриса осталась совсем одна и была никому не нужна. Какими были последние ее дни, рассказала племянница артистки.
"Это неправда. У нас очень дружная семья, мы всегда вместе и в горе, и в радости. Нина была частью нашего клана! ", — цитирует "Собеседник" родственницу Нины Дорошиной Олесю.
"Еще одно заблуждение о Дорошиной… Якобы она страдала из-за отсутствия собственных детей. Но мне кажется, это не было для нее трагедией. Говорила, что это осознанный выбор", — добавила она.
Племянница актрисы объяснила, что та жила своей работой, театром. Подобная расстановка приоритетов могла помешать воспитанию достойного человека, а Нина Дорошина привыкла делать все лучше всех.
"Она очень часто отказывалась от ролей в кино, съемок в рекламе, работы в антрепризе, если считала, что это уровень ниже среднего. Говорила: "Разве могу я после фильма "Любовь и голуби" в таком сниматься?", — вспомнила Олеся Дорошина.
Напомним, что актриса скончалась 21 апреля в своей квартире на Пресне от остановки сердца. Ей шел 84-й год.
Прощание с Ниной Дорошиной состоялась в театре "Современник". На него пришли Владимир Меньшов, Лия Ахеджакова, Марина Неелова, Аванград Леонтьев, Александр Ширвиндт, Аркадий Инин, Вячеслав Манучаров и многие другие коллеги и просто друзья.
Дни.ру: последние новости
Кожа да кости: Пугачева усохла до состояния мощей Звезду сериала "Интерны" разыскивает полиция Певица Хлебникова в больнице после жуткой смерти мужа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец близок: названа дата «смерти» Порошенко156
Познер жестко высказался после смерти Азнавура50
«Жирная свинья орала»: автомобилиста убили из-за музыки126
В Москве объявлен план «Перехват».13
Меркель решила завладеть Европой16
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
07:00
Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
В мире
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:44
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение