Панин порадовал украинцев

Актер Алексей Панин признался в любви Одессе и заявил, что готов взять украинское гражданство, сообщает информагентство Nation News.

На этот шаг он готов пойти, чтобы вернуться в любимый город на берегу Черного моря.

«Ради того, чтобы вернуться в любимую Одессу, я готов даже взять украинское гражданство», — сообщил актер в соцсети.

Украинские поклонники позитивно отнеслись к этой новости и заверили, что будут рады видеть его в Одессе.

Сейчас Панин готовится к съемкам фильма в Саратове. Он впервые выступает в качестве режиссера, новый фильм называется «Я вернулся».