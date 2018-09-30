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Панин порадовал украинцев
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Панин порадовал украинцев 

Рамблер 3 часа назад
Актер Алексей Панин признался в любви Одессе и заявил, что готов взять украинское гражданство, сообщает информагентство Nation News.
На этот шаг он готов пойти, чтобы вернуться в любимый город на берегу Черного моря.
«Ради того, чтобы вернуться в любимую Одессу, я готов даже взять украинское гражданство», — сообщил актер в соцсети.
Украинские поклонники позитивно отнеслись к этой новости и заверили, что будут рады видеть его в Одессе.
Сейчас Панин готовится к съемкам фильма в Саратове. Он впервые выступает в качестве режиссера, новый фильм называется «Я вернулся».
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