Лепс похвастался дорогим внедорожником 

Певец Григорий Лепс приобрел в одном из автосалонов столицы иномарку за семь миллионов рублей. Он любит сам сидеть за рулем, поэтому особенно ценит комфорт и удобство управления машиной, сообщает «Стархит».
Свой выбор он остановил на новом внедорожнике Lexus LX 570. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,7 секунд и развивает максимальную скорость 220 км/ч.
«Григорий хотел, чтобы его «железный конь» в первую очередь был надежным и комфортным в управлении. Оказывается, он обожает ездить за рулем по Москве», — рассказали в салоне.
Автомобиль доставили в загородный поселок в Подмосковье.
У музыканта страсть не только к дорогим автомобилям. Уже двадцать лет он коллекционирует иконы. На их приобретение он потратил уже несколько миллионов долларов. 4 сентября 2018 года в Государственном историческом музее состоялось торжественное открытие выставки «"Предивное художество": иконы из собрания Григория Лепса».