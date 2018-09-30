Ещё
Лепс похвастался дорогим внедорожником
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У летевшего в Москву самолета лопнули шины
У летевшего в Москву самолета лопнули шины

Лепс похвастался дорогим внедорожником 

Рамблер 1 час назад
Певец Григорий Лепс приобрел в одном из автосалонов столицы иномарку за семь миллионов рублей. Он любит сам сидеть за рулем, поэтому особенно ценит комфорт и удобство управления машиной, сообщает «Стархит».
Свой выбор он остановил на новом внедорожнике Lexus LX 570. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,7 секунд и развивает максимальную скорость 220 км/ч.
«Григорий хотел, чтобы его «железный конь» в первую очередь был надежным и комфортным в управлении. Оказывается, он обожает ездить за рулем по Москве», — рассказали в салоне.
Автомобиль доставили в загородный поселок в Подмосковье.
У музыканта страсть не только к дорогим автомобилям. Уже двадцать лет он коллекционирует иконы. На их приобретение он потратил уже несколько миллионов долларов. 4 сентября 2018 года в Государственном историческом музее состоялось торжественное открытие выставки «"Предивное художество": иконы из собрания Григория Лепса».
Комментарии28
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война». В РФ отреагировали на призыв к морской блокаде429
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
Час ревела. Седокова об унизительном корпоративе63
Пассажиров трясущегося лайнера попросили молиться
Войска НАТО прибыли на границу с Косово386
Видео
01:34
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
В мире
04:06
Час ревела. Седокова об унизительном корпоративе
Шоу-бизнес
00:57
Актрису Линдси Лохан ударили по лицу в Москве
Шоу-бизнес Другое
01:00
Шукшина оправдалась за скандал с любовницей сына
Шоу-бизнес
02:26
Во Владивостоке отмечают День тигра
Общество
15:30
«Московский тупик»: Порошенко о деэскалации в Донбассе
В мире Статьи
02:55
Меркель защитила «Северный поток–2» в Литве
В мире Прибалтика
00:52
Лепс похвастался дорогим внедорожником
Шоу-бизнес
00:46
«Мисс Финляндия» стала русская
В мире
02:46
«Наши корабли блокируют пути»: США угрожают России
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение