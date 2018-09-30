Лепс похвастался дорогим внедорожником

Певец Григорий Лепс приобрел в одном из автосалонов столицы иномарку за семь миллионов рублей. Он любит сам сидеть за рулем, поэтому особенно ценит комфорт и удобство управления машиной, сообщает «Стархит»

Свой выбор он остановил на новом внедорожнике Lexus LX 570. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,7 секунд и развивает максимальную скорость 220 км/ч.

«Григорий хотел, чтобы его «железный конь» в первую очередь был надежным и комфортным в управлении. Оказывается, он обожает ездить за рулем по Москве», — рассказали в салоне.

Автомобиль доставили в загородный поселок в Подмосковье.