Умер легендарный блюзмен Отис Раш

Американский блюзовый музыкант Отис Раш умер на 85-м году жизни, сообщает в воскресенье, 30 сентября, NBC News. Певец и гитарист не смог оправиться от осложнений после инсульта, разбившего его 15 лет назад, сказал его менеджер.

Раш родился в Филадельфии, штат Миссисипи. Переехав в Чикаго, он стал играть в местных клубах в ковбойской шляпе, иногда переворачивая гитару вверх тормашками для сценического эффекта. Будучи левшой, музыкант исполнял свои песни на «правой» гитаре с непереставленными струнами.