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Умер легендарный блюзмен Отис Раш
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Умер легендарный блюзмен Отис Раш 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: otisrush.net
Американский блюзовый музыкант Отис Раш умер на 85-м году жизни, сообщает в воскресенье, 30 сентября, NBC News. Певец и гитарист не смог оправиться от осложнений после инсульта, разбившего его 15 лет назад, сказал его менеджер.
Раш родился в Филадельфии, штат Миссисипи. Переехав в Чикаго, он стал играть в местных клубах в ковбойской шляпе, иногда переворачивая гитару вверх тормашками для сценического эффекта. Будучи левшой, музыкант исполнял свои песни на «правой» гитаре с непереставленными струнами.
В 1956 году он приобрел известность после выхода первой пластинки I Can not Quit You Baby, которая достигла шестого места в чартах Billboard R&B. Впоследствии стал одним из создателей чикагского блюза, чья музыка повлияла на таких артистов, как Карлос Сантана, Эрик Клэптон и группу Led Zeppelin.
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