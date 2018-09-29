«Свершилось»: Божена Рынска тайно вышла замуж

Божена Рынска вышла замуж

Блогер Божена Рынска рассказала о том, что вышла замуж за политолога Игоря Малашенко . Она призналась в том, что гости не хотели расходиться с торжества и пообещала, что подробности появятся позже.

«Свершилось. Приветствуйте новую мадам Малашенко … Свадьбу делали за две недели на коленке», — написала Рынска в своём Facebook.

«Это была самая уютная, добрая, веселая и остроумная свадьба», — написала живописец Айдан Салахова.