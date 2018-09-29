«Свершилось»: Божена Рынска тайно вышла замуж

Блогер Божена Рынска рассказала о том, что вышла замуж за политолога Игоря Малашенко. Она призналась в том, что гости не хотели расходиться с торжества и пообещала, что подробности появятся позже.
«Свершилось. Приветствуйте новую мадам Малашенко … Свадьбу делали за две недели на коленке», — написала Рынска в своём Facebook.
«Это была самая уютная, добрая, веселая и остроумная свадьба», — написала живописец Айдан Салахова.
«Вчера было по-настоящему весело! У меня, до сих пор, в голове все песни крутятся», — рассказал о своих впечатлениях Емельян Захаров.
Ранее News.ru писал о том, что вдова экс-депутата ГД Дениса Воронёнкова Мария Максакова успела выйти замуж в Киеве летом этого года. Оперная дива не афишировала событие, её избранником оказался некий Далхат Халаев, брак был зарегистрирован 12 июля.