Ещё
Умер Джо Мастерофф
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Джо Мастерофф 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Twitter
Американский драматург Джо Мастерофф скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, знаменитый драматург умер в доме престарелых в американском штате Нью-Джерси.
Как отмечается, друг Мастероффа подтвердил его смерть.
При этом драматург никогда не был женат и не оставил наследников.
Джо Мастерофф родился 11 декабря 1919 года в Филадельфии. Он наиболее известен как автор либретто к бродвейскому мюзиклу "Кабаре", за который получил премию Tony в номинации "Лучший мюзикл".
Газета.Ru: последние новости
Умер Марти Балин Садальский рассказал о грядущей свадьбе с Максаковой Убийство XXXTentacion попало на видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приняла решение по Донбассу828
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»55
Климкин заявил о «глубокой» изоляции России65
«Мне и 100 миллионов было бы мало»110
Связанный со «Скрипалями» журналист сбежал из России14
Видео
01:20
Новейший истребитель США разбился
Происшествия Армия
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
00:19
Реактивный снаряд прилетел в Ингушетию
Общество
01:33
Убийство известного рэпера попало на видео
Шоу-бизнес Криминал
06:07
Меркель отказывает Путину в почестях
В мире Политика
02:11
Старт продаж iPhone в Москве вылился в скандал
Общество
05:01
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»
Шоу-бизнес
03:42
«Какая глупая смерть»: трагедия в Петербурге
Происшествия
01:21
Раскрыты подробности в деле убийства журналистов РФ
Происшествия
03:32
Россия нашла новый ответ на трагедию с Ил-20
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение