Умер Джо Мастерофф

Американский драматург Джо Мастерофф скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, знаменитый драматург умер в доме престарелых в американском штате Нью-Джерси.

Как отмечается, друг Мастероффа подтвердил его смерть.

При этом драматург никогда не был женат и не оставил наследников.

Джо Мастерофф родился 11 декабря 1919 года в Филадельфии. Он наиболее известен как автор либретто к бродвейскому мюзиклу "Кабаре", за который получил премию Tony в номинации "Лучший мюзикл".