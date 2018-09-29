Умер Марти Балин

Умер вокалист и основатель рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин

Вокалист и основатель рок-группы из Сан-Франциско Jefferson Airplane Марти Балин умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил в пятницу журнал Variety.

Причины смерти не уточняются, однако музыкант, по этим данным, ушел из жизни в окружении семьи.

Марти Балин и гитарист Пол Кантнер основали Jefferson Airplane, ставшую одной из успешных групп эпохи хиппи, в 1965 году. На ее счету восемь студийных альбомов, а также участие в трех рок-фестивалях того времени: в Монтерее (1967), Вудстоке (1969) и Алтамонте (1969).