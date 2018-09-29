Основатель CNN рассказал о борьбе с деменцией

Основатель CNN Тед Тернер рассказал о борьбе с деменцией

"Это умеренная форма того, что бывает у страдающих болезнью Альцгеймера людей. Это похоже, но не настолько плохо", — рассказал Тернер в интервью телеканалу CBS, выдержки из которого опубликованы на сайте телеканала.

Тернер сначала не смог назвать заболевание, признавшись, что забыл его, однако позднее вспомнил, что его точный диагноз — "деменция с тельцами Леви". Он рассказал, что среди симптомов заболевания — усталость и забывчивость. Ранее у бизнесмена диагностировали маниакальную депрессию, что было, по его словам, ошибочным.

Тернер также сообщил, что больше не смотрит новости, однако продолжает время от времени смотреть CNN.