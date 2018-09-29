Ещё
Основатель CNN рассказал о борьбе с деменцией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Основатель CNN Тед Тернер рассказал о борьбе с деменцией 

РИА Новости + ещё 6 54 минуты назад
Фото: EPA
Основатель американского телеканала CNN Тед Тернер рассказал, что болен нейродегенеративным заболеванием, которое на определенных стадиях приводит к нарушениям памяти, галлюцинациям и другим симптомам.
"Это умеренная форма того, что бывает у страдающих болезнью Альцгеймера людей. Это похоже, но не настолько плохо", — рассказал Тернер в интервью телеканалу CBS, выдержки из которого опубликованы на сайте телеканала.
Тернер сначала не смог назвать заболевание, признавшись, что забыл его, однако позднее вспомнил, что его точный диагноз — "деменция с тельцами Леви". Он рассказал, что среди симптомов заболевания — усталость и забывчивость. Ранее у бизнесмена диагностировали маниакальную депрессию, что было, по его словам, ошибочным.
Тернер также сообщил, что больше не смотрит новости, однако продолжает время от времени смотреть CNN.
Американский бизнесмен Тед Тернер в 1980 году основал телеканал CNN, ставший первым кабельным телеканалом, осуществлявшим вещание круглосуточно. Состояние Тернера, который вел и другие значительные проекты, по данным журнала Forbes на сентябрь этого года оценивается в 2,2 миллиарда долларов.
Последние новости
Кремль опять окончательно победили: на сей раз в Прибалтике Бывший командир Чепиги назвал расследование о Боширове шизофренией В Ираке застрелили бывшую "мисс Багдад"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия приняла решение по Донбассу874
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»57
Климкин заявил о «глубокой» изоляции России141
Связанный со «Скрипалями» журналист сбежал из России29
«Мне и 100 миллионов было бы мало»147
Видео
01:20
Новейший истребитель США разбился
Происшествия Армия
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
00:19
Реактивный снаряд прилетел в Ингушетию
Общество
01:33
Убийство известного рэпера попало на видео
Шоу-бизнес Криминал
06:07
Меркель отказывает Путину в почестях
В мире Политика
02:11
Старт продаж iPhone в Москве вылился в скандал
Общество
05:01
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»
Шоу-бизнес
03:42
«Какая глупая смерть»: трагедия в Петербурге
Происшествия
01:21
Раскрыты подробности в деле убийства журналистов РФ
Происшествия
03:32
Россия нашла новый ответ на трагедию с Ил-20
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение