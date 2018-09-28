Садальский шокировал свадьбой с Максаковой

78-летняя Людмила Максакова выходит замуж

О том, что Людмила Максакова выходит замуж, журналисты узнали практически случайно. Репортеры попытались выяснить отношение артистки к новому скандалу, который развернулся вокруг ее дочери Марии , однако та категорически отказалась комментировать шумиху, тогда они связались с ее давним другом, актером Станиславом Садальским. Тот-то и заявил о свадьбе.

"Я сам к свадьбе готовлюсь! С кем? С Людмилой Максаковой, конечно!" — цитирует Станислава Садальского News.ru.

Какие-либо подробности предстоящего торжества артист предпочел не разглашать. Впрочем, не все отнеслись всерьез к заявлению эпатажного актера. В Сети некоторые поклонники высказали предположение, что Садальский просто пошутил.

Ранее стало известно, что Мария Максакова, которая полтора года назад похоронила любимого мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова , недавно вновь вышла замуж. Не успел отзвучать марш Мендельсона, как оперная дива узнала, что новый спутник жизни, некий Далхат Халаев, который младше нее на десять лет, продал ее имущество, а именно — преподнесенные ей в качестве подарка апартаменты в центре Москвы. Мужчина продал квартиру, даже не спросив совета у жены. Узнав о подлости, Максакова подала в суд на Халаева.

Напомним, Денис Вороненков и Мария Максакова поженились марте 2015 года. В 2016-м у пары родился сын Иван. Вскоре супруги уехали жить в Киев, чтобы скрыться от следствия. 23 марта 2017 года Вороненкова убили в центре украинской столицы. Мария Максакова отказалась возвращаться в Россию.