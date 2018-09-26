Овдовевшая Максакова вновь вышла замуж и пожалела

Бракосочетание Максаковой состоялось еще 12 июля, избранником опальной певицы стал некий Далхат Халаев.

В качестве свадебного подарка Максакова преподнесла мужу апартаменты на Краснопресненской набережной в Москве, однако супруг вскоре их продал. Максакова обратилась в Пресненский районный суд Москвы с просьбой признать сделку недействительной. Ответчики по иску — Далхат Халаев и покупатель апартаментов Мурат Мержоев.

Максакова утверждает, что ничего не знала о намерениях супруга и не давала ему разрешения на продажу совместно нажитого имущества.