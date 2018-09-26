Овдовевшая Максакова вновь вышла замуж и пожалела 

Оперная певица и бывший депутат Госдумы РФ Мария Максакова вышла замуж, узнал «Московский комсомолец».
Бракосочетание Максаковой состоялось еще 12 июля, избранником опальной певицы стал некий Далхат Халаев.
В качестве свадебного подарка Максакова преподнесла мужу апартаменты на Краснопресненской набережной в Москве, однако супруг вскоре их продал. Максакова обратилась в Пресненский районный суд Москвы с просьбой признать сделку недействительной. Ответчики по иску — Далхат Халаев и покупатель апартаментов Мурат Мержоев.
Максакова утверждает, что ничего не знала о намерениях супруга и не давала ему разрешения на продажу совместно нажитого имущества.
Как напоминает издание, Максакова уже подавала похожий иск в тот же суд против дочери своего бывшего мужа Дениса Вороненкова Екатерины и экс-следователя СКР Дениса Панаитова с требованием о расторжении договора купли-продажи другой квартиры, но проиграла.