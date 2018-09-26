Бузову заподозрили в мошенничестве

Ольга Бузова может стать фигуранткой уголовного дела о мошенничестве

Блогеры со всей страны ополчились на Ольгу Бузову . Певицу заподозрили в мошенничестве и намерены судиться с ней. Причиной стал розыгрыш автомобиля марки Mercedes, в поддержку организаторов которого Бузова выступила в Сети, сообщает телеканал «360».

Вслед за скандальной звездой реалити-шоу к проекту присоединились спонсоры, которые теперь уверены, что их обманули. Одна из таких — блогер Анна Гущина . Недовольство она выразила на своей странице в Instagram

«Я стала спонсором, увидела рекламу у Ольги Бузовой в аккаунте, заплатила деньги. Подписчики сообщили, что аккаунты организаторов заблокированы. Спонсоры начали обращаться к ним, просить вернуть деньги. Те утверждают, что не согласовали с Ольгой дополнительную рекламу», — пожаловалась Гущина.

Позже спонсорам предложили ехать за деньгами в Йошкар-Олу, где якобы находятся организаторы конкурса. Связаться с ими невозможно, так как все указанные в рекламе телефонные номера заблокированы. Незадачливые участники объединились в Сети и стали общаться межу собой. Как оказалось некоторые выложили значительные суммы для участия в проекте.

«У одного молодого человека выудили 30 тысяч, у кого-то вообще 60 тысяч. Кто то заплатил 100 тысяч рублей. Такое ощущение, что при выборе спонсоров они оценивали платежеспособность по профилю. Заходили в соцсети и смотрели, сможешь ты заплатить определенную сумму или нет», — возмущается Анна.

По разным данным в списке пострадавших оказались около ста человек. Все они возмущены действиями Ольги Бузовой, на страничке которой в соцсетях были размещены условия участия в розыгрыше. Теперь ее считают соучастницей преступления и намерены в суде взыскать с артистки компенсацию. В этом случае интересы Бузовой будут представлять юристы Екатерины Гордон

«Вина, если это мошенническая схема, будет лежать на Ольге, безусловно. Она как публичный человек анонсировала конкурс. Нужно дождаться 29-го числа, когда кто-то должен будет получить Mercedes. Если победителя не будет, то мы обратимся в правоохранительные органы», — заявила Гордон.

На фоне громкого скандала сама Ольга Бузова заблокировала доступ к своим страницам в социальных сетях.