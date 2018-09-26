Участник шоу Бузовой проговорился о расписанных ролях

Участник шоу «Замуж за Бузову» Александр Гринев назвал проект сериалом, в котором ему предоставили роль. Об этом пишет « Комсомольская правда » со ссылкой на сториз в его Instagram.

«Ребята с ТНТ, я очень уважаю все, что вы делаете, вашу работу. Несмотря на ту роль, которую вы мне предоставили в этом сериале. Но абсолютно не этично смонтирован материал в 5-й серии…» — заявил Гринев.

После этого интернет-пользователи начали возмущаться, что в шоу все было не по-настоящему, а по сценарию.

Позже Гринев опубликовал пост, в котором поспешил оправдаться за свои слова.

«Сценария не было. Всё было по-настоящему, с небольшими поправками на ветер. Под словом «сериал» я подразумевал тот накал страстей, ту драму и бурное развитие событий, которые мы видим на экране», — заявил он.

Гринев добавил, что 1,5 часа эфира не могут раскрыть человека с разных сторон, поэтому в рамках шоу каждого участника «подсвечивают» только с одной стороны, не раскрывая остальные, и это и есть «роль».

Он подчеркнул, что по-настоящему влюбился в Ольгу Бузову.

Шоу «Замуж за Бузову» стартовало на ТНТ в августе. В программе, которую снимали в Италии, приняли участие холостяки от 18 до 40 лет. По словам Бузовой, она решилась на участие в проекте из-за нехватки времени на походы в кино и свидания. Она заявляла, что хочет встретить мужчину «без памперсов», смелого, сильного, верного и умного.