Ещё
Молодая любовница живет рядом с Петросяном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодая любовница живет рядом с Петросяном 

Дни.ру 1 час назад
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Журналисты провели собственное расследование. Они выяснили, что молодая помощница, которая, предположительно, является любовницей Евгения Петросяна, имеет в активе две элитные квартиры, причем живет рядом с именитым юмористом.
Говорят, Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся из-за молодой помощницы юмориста, уроженки Тулы Татьяны Брухуновой. Якобы Степаненко взорвалась, узнав о том, что за ее спиной Петросян купил Брухуновой две элитные квартиры. Журналисты узнали — недвижимость приобретена на сумму 280 миллионов рублей.
Сайт "Комсомольская правда" распространил любопытные данные. Согласно им, 29-летняя провинциалка Татьяна Брухунова имеет две квартиры, на Лесной и Трубецкой улицах. Первое жилье, приобретенное в 2016 году, расположено в центре Москвы, на закрытой территории. Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 77,5 кв. м. Кадастровая стоимость этого жилья — 19 миллионов 564 тысяч 196,1 рублей, компетентно сообщает издание.
Кстати, жители дома рассказали репортерам, что иногда видели Брухунову в сопровождении Петросяна. Примечательно, что от этого дома совсем недалеко до офиса юмориста на улице Фадеева, минут 15 пешком.
В 2017 году Брухунова стала владелицей элитной недвижимости на улице Трубецкой. Площадь квартиры — 232,2 кв. м, кадастровая стоимость — 77 миллионов 697 тысяч 082,87 рублей. По этому же адресу на Татьяну записаны машиноместо, которое по кадастру оценивается в954 тысяч рублей, и шестиметровое строение на 208 тысяч рублей. Издание подчеркивает, что рыночная стоимость всей недвижимости в разы выше. Получается, что только квартиры стоят порядка 280 миллионов рублей!
Можно только догадываться, как удалось уроженке Тулы за пару лет накопить такую внушительную сумму денег, ведь адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин ранее заявил, что юморист ничего не покупал и не дарил Брухуновой. Однако ходят упорные слухи, что именно внезапное обогащение Татьяны чрезвычайно взволновало жену юмориста.
Тем не менее, журналисты узнали, что, если будет доказано, что средства на квартиры Брухуновой были выведены из семейного бюджета Петросяна, суд может отойти от раздела в равных долях и отдать преимущество Степаненко.
Дни.ру: последние новости
Березин рассказал о завещании Кобзона "Утонул в канавке": знаменитая актриса рассказала о смерти маленького сына Десять лет тюрьмы: адвокат Цымбылюк-Романовской огласил срок за мошенничество
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Делегации РФ в ООН хотели запретить слово «Крым»175
Доклад о жизни крымчан шокировал ООН643
«С туалетом перепутал»: Порошенко зашел к Лаврову482
Что изменит С-300 в небе Сирии35
«Выбегать на площади голыми — перебор»15
Видео
05:22
Акцию против раздвинутых ног раскритиковали в сети
Общество Другое
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
00:29
«Бастион» поразил цель в Арктике
Армия Оружие
06:56
Делегации РФ в ООН хотели запретить слово «Крым»
Политика
08:32
Молодая любовница живет рядом с Петросяном
Шоу-бизнес
29:52
Что изменит С-300 в небе Сирии
Армия
03:41
Cестер Хачатурян хотят отпустить
Происшествия
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
04:08
Названы суммы пожертвований звезд для Фриске
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение