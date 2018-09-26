Молодая любовница живет рядом с Петросяном

Журналисты провели собственное расследование. Они выяснили, что молодая помощница, которая, предположительно, является любовницей Евгения Петросяна , имеет в активе две элитные квартиры, причем живет рядом с именитым юмористом.

Говорят, Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся из-за молодой помощницы юмориста, уроженки Тулы Татьяны Брухуновой. Якобы Степаненко взорвалась, узнав о том, что за ее спиной Петросян купил Брухуновой две элитные квартиры. Журналисты узнали — недвижимость приобретена на сумму 280 миллионов рублей.

Сайт "Комсомольская правда" распространил любопытные данные. Согласно им, 29-летняя провинциалка Татьяна Брухунова имеет две квартиры, на Лесной и Трубецкой улицах. Первое жилье, приобретенное в 2016 году, расположено в центре Москвы, на закрытой территории. Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 77,5 кв. м. Кадастровая стоимость этого жилья — 19 миллионов 564 тысяч 196,1 рублей, компетентно сообщает издание.

Кстати, жители дома рассказали репортерам, что иногда видели Брухунову в сопровождении Петросяна. Примечательно, что от этого дома совсем недалеко до офиса юмориста на улице Фадеева, минут 15 пешком.

В 2017 году Брухунова стала владелицей элитной недвижимости на улице Трубецкой. Площадь квартиры — 232,2 кв. м, кадастровая стоимость — 77 миллионов 697 тысяч 082,87 рублей. По этому же адресу на Татьяну записаны машиноместо, которое по кадастру оценивается в954 тысяч рублей, и шестиметровое строение на 208 тысяч рублей. Издание подчеркивает, что рыночная стоимость всей недвижимости в разы выше. Получается, что только квартиры стоят порядка 280 миллионов рублей!

Можно только догадываться, как удалось уроженке Тулы за пару лет накопить такую внушительную сумму денег, ведь адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин ранее заявил, что юморист ничего не покупал и не дарил Брухуновой. Однако ходят упорные слухи, что именно внезапное обогащение Татьяны чрезвычайно взволновало жену юмориста.

Тем не менее, журналисты узнали, что, если будет доказано, что средства на квартиры Брухуновой были выведены из семейного бюджета Петросяна, суд может отойти от раздела в равных долях и отдать преимущество Степаненко.