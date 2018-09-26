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Умер звезда фильма «Сыны анархии»
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Умер Пол Джон Васкес 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Twitter
В США в возрасте 48 лет умер американский актер Пол Джон Васкес. Об этом сообщает TMZ.
Отмечается, что Васкес скончался от инфаркта. Актера, находившегося в бессознательном состоянии в своем доме в Сан-Хосе, нашел отец.
Васкес участвовал более чем в 35 телепроектав, где в основном исполнял второстепенные роли. Наиболее известными сериалами, в которых он сыграл, являются "C. S. I. : Место преступления Нью-Йорк", "Полиция Нью-Йорка" и "Сыны анархии".
Ранее сообщалось, что актер Эл Мэттьюс скончался на 76-м году жизни. Мэттьюс начал актерскую карьеру уже взрослым мужчиной. До этого он был морским пехотинцем, воевал во Вьетнаме. После вышел в отставку и начал сниматься. Самым громким его появлением на экране стала роль сержанта Эла Эйпона в фантастическом фильме Джеймса Кэмерона "Чужие".
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