Березин рассказал о завещании Кобзона

Березин рассказал о наставлениях Кобзона

Он рассказал, что когда-то танцовщик Махмуд Эсамбаев «завещал» его Кобзону и велел учиться у него и обращаться, когда возникнут проблемы.

По словам Березина, Кобзон научил его никогда не садиться за кулисами в концертном костюме, чтобы не повредить стрелку на брюках.

«Еще одно правило, которое я вызубрил благодаря Кобзону, звучит так: "Каких бы высот ты ни достиг, помни, что все это — эфемерно, жизнь тебя в итоге все равно уравняет"», — цитирует Березина издание «Дни.ру».

Он рассказал, как однажды Кобзон, в то время уже тяжело болевший, отказался ехать из Симферополя до Севастополя на специально поданном ему автомобиле и сел с артистами в автобус, всю дорогу рассказывая анекдоты и истории из жизни.