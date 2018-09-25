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Березин рассказал о завещании Кобзона
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Березин рассказал о наставлениях Кобзона 

Рамблер 6 часов назад
Ведущий Владимир Березин поделился воспоминаниями об Иосифе Кобзоне.
Он рассказал, что когда-то танцовщик Махмуд Эсамбаев «завещал» его Кобзону и велел учиться у него и обращаться, когда возникнут проблемы.
По словам Березина, Кобзон научил его никогда не садиться за кулисами в концертном костюме, чтобы не повредить стрелку на брюках.
«Еще одно правило, которое я вызубрил благодаря Кобзону, звучит так: "Каких бы высот ты ни достиг, помни, что все это — эфемерно, жизнь тебя в итоге все равно уравняет"», — цитирует Березина издание «Дни.ру».
Он рассказал, как однажды Кобзон, в то время уже тяжело болевший, отказался ехать из Симферополя до Севастополя на специально поданном ему автомобиле и сел с артистами в автобус, всю дорогу рассказывая анекдоты и истории из жизни.
«Уход Кобзона я бы сравнил с паданием кремлевской звезды. Кремль есть, шпиль есть, а звезды на нем нет, и смотреть снизу вверх с восторгом и пиететом больше не на что», — заключил Березин.
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