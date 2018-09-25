Названы суммы пожертвований звезд для Фриске

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Отец Жанны Фриске рассказал, сколько денег звезды дали на ее лечение 

Газета.Ru 1 час назад
Отец скончавшейся в 2015 году от онкологического заболевания Жанны Фриске в передаче Леонида Закошанского «Выход в люди» рассекретил детали последних месяцев жизни певицы.
Владимир Фриске рассказал, что деньги на личный счет исполнительницы перечисляли многие российские звезды.
«Принесли деньги от Лепса. 100 тысяч евро. Потом Лолита присылала деньги. Я лично знаю. На личный счет Жанне. Коля Басков присылал, по-моему, 600 тысяч», — цитирует Владимира Борисовича портал vokrug.tv.
>> Отец Фриске переписал все жилье
Фриске поделился тем, что до сих пор тяжело переживает смерть дочери — легче ему не становится.
«Посмотрю какую-нибудь передачу, иногда случайно загляну в интернет, кто-то мне что-то пришлет, это опять начинает все вспоминаться, накатывать, слезы…» — не скрывает эмоций он.
Ранее сообщалось, что в байопике о Жанне Фриске картине певицу сыграет ее младшая сестра Наталья.
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