Названы суммы пожертвований звезд для Фриске

Отец Жанны Фриске рассказал, сколько денег звезды дали на ее лечение

Отец скончавшейся в 2015 году от онкологического заболевания Жанны Фриске в передаче Леонида Закошанского «Выход в люди» рассекретил детали последних месяцев жизни певицы.

Владимир Фриске рассказал, что деньги на личный счет исполнительницы перечисляли многие российские звезды.

«Принесли деньги от Лепса. 100 тысяч евро. Потом Лолита присылала деньги. Я лично знаю. На личный счет Жанне. Коля Басков присылал, по-моему, 600 тысяч», — цитирует Владимира Борисовича портал vokrug.tv.

Фриске поделился тем, что до сих пор тяжело переживает смерть дочери — легче ему не становится.

«Посмотрю какую-нибудь передачу, иногда случайно загляну в интернет, кто-то мне что-то пришлет, это опять начинает все вспоминаться, накатывать, слезы…» — не скрывает эмоций он.

Ранее сообщалось, что в байопике о Жанне Фриске картине певицу сыграет ее младшая сестра Наталья.