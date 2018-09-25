Ещё
Экс-солистка «ВИА Гра» заступилась за «Мисс Украину»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-солистка «ВИА Гра» заступилась за «Мисс Украину», лишенную титула 

РИА Новости + ещё 75 10 минут назад
Фото: аккаунт Вероники Дидусенко в Instagram
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова осудила действия организаторов конкурса "Мисс Украина", лишивших короны победительницу Веронику Дидусенко.
Девушку лишили награды из-за того, что она скрыла от оргкомитета наличие ребенка. Отсутствие детей было одним из условий участия в мероприятии. По мнению Седоковой, такие требования абсурдны.
"Читаю это и не могу поверить своим глазам. А крепостное право точно отменили? Мы что сейчас вдруг сели на машину времени дружно и оказались все в далеком прошлом? Понятно, что девочка не права, что скрыла, и я не о конкретном конкурсе. Мне в целом интересно и важно: в какой момент дети стали камнем преткновения на пути к мечте?" — написала певица в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Читаю — Мисс Украина лишилась своей короны 👑 Захожу по ссылке. Оказывается что корону у неё забрали, потому что она скрыла от организаторов, что у неё есть ребёнок. Что одним из условий конкурса было отсутствие детей у участниц 🤦🏽‍♀️ Читаю это и не могу поверить своим глазам. А крепостное право точно отменили? Мы что сейчас вдруг сели на машину времени дружно и оказались все в далеком прошлом? Понятно, что есть условия конкурса, если ты не согласна с ними не принимай участие. Понятно, что девочка не права, что скрыла и я не о конкретном конкурсе, мне в целом интересно и важно. В какой момент, дети стали камнем преткновения на пути к мечте? Я построила свою карьеру в 21 год оставшись с маленькой малышкой на руках. Мне помогала мама, мне помогали Вы, но это стало моей самой большой мотивацией в жизни! Без своих детей я никогда бы и ничего не добилась. Они помогали и помогают мне каждую секунду. Стать лучше, работать больше. Неужели в наше время такие жёсткие правила во всех конкурсах красоты? Кто знает мировую практику и может тут написать об этом? Может вы мне расскажите … P. S. Вероника, не расстраивайся 😘 Просто иди вперёд. Самое главное счастье у тебя уже есть, а знаешь, ещё сколько будет впереди. Я точно знаю ❤️

Публикация от  ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Анна Седокова отметила, что в 21 год "осталась с малышкой на руках", и наличие ребенка помогло ей сделать карьеру.
"Без своих детей я никогда бы и ничего не добилась. Они помогали и помогают мне каждую секунду. Стать лучше, работать больше", — добавила бывшая участница группы "ВИА Гра".
Организаторы "Мисс Украина-2018" объявят имя новой победительницы 30 сентября. Дидусенко заявила, что не собирается добровольно отказываться от титула и намерена поехать на конкурс "Мисс Мира", который пройдет в Китае.
Последние новости
"Нас ждет кошмар?": израильские СМИ — о поставке С-300 Сирии Воссоздана "смертельная спираль" пропавшего рейса MH370 СМИ США: ВМС Украины в Азовском море погибнут за считаные минуты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта личная жизнь Боширова167
Москвич решил повесить люстру и пожалел20
Боевые самолеты в Крыму попали на видео113
Названы суммы пожертвований звезд для Фриске6
Синоптики прокомментировали информацию о снеге8
Видео
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
04:08
Названы суммы пожертвований звезд для Фриске
Шоу-бизнес
04:23
Найдена замена Кобзону
Политика Общество
03:51
Отец Фриске переписал все жилье
Шоу-бизнес Другое
03:58
В Кремле высказались о наказании ЛДПР и КПРФ
Политика
01:33
Раскрыта личная жизнь Боширова
Общество
00:01
Избиение школьника отцом ученика попало на видео
Происшествия
04:15
Воссозданы последние секунды полета MH370
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение