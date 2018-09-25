Экс-солистка «ВИА Гра» заступилась за «Мисс Украину»

"Читаю это и не могу поверить своим глазам. А крепостное право точно отменили? Мы что сейчас вдруг сели на машину времени дружно и оказались все в далеком прошлом? Понятно, что девочка не права, что скрыла, и я не о конкретном конкурсе. Мне в целом интересно и важно: в какой момент дети стали камнем преткновения на пути к мечте?" — написала певица в Instagram.
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Читаю — Мисс Украина лишилась своей короны 👑 Захожу по ссылке. Оказывается что корону у неё забрали, потому что она скрыла от организаторов, что у неё есть ребёнок. Что одним из условий конкурса было отсутствие детей у участниц 🤦🏽♀️ Читаю это и не могу поверить своим глазам. А крепостное право точно отменили? Мы что сейчас вдруг сели на машину времени дружно и оказались все в далеком прошлом? Понятно, что есть условия конкурса, если ты не согласна с ними не принимай участие. Понятно, что девочка не права, что скрыла и я не о конкретном конкурсе, мне в целом интересно и важно. В какой момент, дети стали камнем преткновения на пути к мечте? Я построила свою карьеру в 21 год оставшись с маленькой малышкой на руках. Мне помогала мама, мне помогали Вы, но это стало моей самой большой мотивацией в жизни! Без своих детей я никогда бы и ничего не добилась. Они помогали и помогают мне каждую секунду. Стать лучше, работать больше. Неужели в наше время такие жёсткие правила во всех конкурсах красоты? Кто знает мировую практику и может тут написать об этом? Может вы мне расскажите … P. S. Вероника, не расстраивайся 😘 Просто иди вперёд. Самое главное счастье у тебя уже есть, а знаешь, ещё сколько будет впереди. Я точно знаю ❤️
"Без своих детей я никогда бы и ничего не добилась. Они помогали и помогают мне каждую секунду. Стать лучше, работать больше", — добавила бывшая участница группы "ВИА Гра".