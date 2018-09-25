Экс-солистка «ВИА Гра» заступилась за «Мисс Украину», лишенную титула

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова осудила действия организаторов конкурса "Мисс Украина ", лишивших короны победительницу Веронику Дидусенко.

Девушку лишили награды из-за того, что она скрыла от оргкомитета наличие ребенка. Отсутствие детей было одним из условий участия в мероприятии. По мнению Седоковой, такие требования абсурдны.

Анна Седокова отметила, что в 21 год "осталась с малышкой на руках", и наличие ребенка помогло ей сделать карьеру.

"Без своих детей я никогда бы и ничего не добилась. Они помогали и помогают мне каждую секунду. Стать лучше, работать больше", — добавила бывшая участница группы "ВИА Гра".

Организаторы "Мисс Украина-2018" объявят имя новой победительницы 30 сентября. Дидусенко заявила, что не собирается добровольно отказываться от титула и намерена поехать на конкурс "Мисс Мира", который пройдет в Китае.