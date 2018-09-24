Сердючка может вернуться на сцену

Данилко: Верка Сердючка может вернуться

Народный артист Украины Андрей Данилко в эфире передачи "А поговорить?" еще раз прокомментировал уход со сцены Верки Сердючки — своего сценического альтер-эго.

"Верка Сердючка — звезда. Она может объявить прощальный тур, а потом вернуться опять. Это в стиле звезд. Сейчас мы прощаемся, но еще встретимся", — цитирует Данилко "Стархит".

Вместе с тем Андрей Данилко, не так давно объявивший о прощальных гастролях Верки Сердючки, признался, что концертные туры утомляли его. "Хотелось спрятаться от людей. В таком состоянии ты не можешь расслабиться, поэтому постоянно нужно было пить. Я некоторые года вообще не помню, с 1998 по 2010 годы почти ничего", — делится он.