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Сердючка может вернуться на сцену
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Данилко: Верка Сердючка может вернуться 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Кадр из видео
Народный артист Украины Андрей Данилко в эфире передачи "А поговорить?" еще раз прокомментировал уход со сцены Верки Сердючки — своего сценического альтер-эго.
"Верка Сердючка — звезда. Она может объявить прощальный тур, а потом вернуться опять. Это в стиле звезд. Сейчас мы прощаемся, но еще встретимся", — цитирует Данилко "Стархит".
Вместе с тем Андрей Данилко, не так давно объявивший о прощальных гастролях Верки Сердючки, признался, что концертные туры утомляли его. "Хотелось спрятаться от людей. В таком состоянии ты не можешь расслабиться, поэтому постоянно нужно было пить. Я некоторые года вообще не помню, с 1998 по 2010 годы почти ничего", — делится он.
Он также вспомнил свое выступление на "Евровидении" в 2007 году, когда представлял Украину с песней Danzing, в которой многим послышались слова прощания с Россией — "Раша, гудбай". Это до сих пор кажется артисту несправедливым. "Первая, с кем я поговорил, была Пугачева. Я тогда еще не знал, что меня обливали грязью на каналах. Потом позвонили Рената Литвинова с Земфирой, сказали, что переживали за меня", — вспоминает Данилко.
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