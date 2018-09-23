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Солнцев показал фото с новой пенсионеркой
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Солнцев показал фото с новой пенсионеркой 

Рамблер 7 минут назад
Фото: Рамблер
37-летний Гоген Солнцев, любитель экстравагантных поступков, одним из которых стала его женитьба на 63-летней Екатерине Терешкович, решил развлечь своих подписчиков в соцсети совместным фото с другой великовозрастной дамой. Пока его супруга проходит курс реабилитации после пластической операции, призванной «уравновесить ее внутренний возраст и внешние данные», молодой муж опубликовал снимок с бывшей супругой певца Прохора Шаляпина Ларисой Копенкиной.
Разразившись в ее адрес потоком комплиментов, он призвал свою вторую половину воздержаться от ревности.
«С моей близкой Ларисой Копенкиной. Ты меня всегда радуешь до невозможности. Лара, милая, я готов полететь с тобой хоть на край света. Ты самая безумная, весёлая и обаятельная. Ты для меня праздник, милая! Катя, цыц! Ревновать!»—прокомментировал он Инстаграме.
Тем временем такой же любитель эпатажа Прохор Шаляпин часто попадается на глаза папарацци в обществе другой публичной персоны — экс-жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, способствуя тем самым вполне ожидаемым слухам об их романе.
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