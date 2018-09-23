Солнцев показал фото с новой пенсионеркой

Ларисой Копенкиной. 37-летний Гоген Солнцев , любитель экстравагантных поступков, одним из которых стала его женитьба на 63-летней Екатерине Терешкович, решил развлечь своих подписчиков в соцсети совместным фото с другой великовозрастной дамой. Пока его супруга проходит курс реабилитации после пластической операции, призванной «уравновесить ее внутренний возраст и внешние данные», молодой муж опубликовал снимок с бывшей супругой певца Прохора Шаляпина

Разразившись в ее адрес потоком комплиментов, он призвал свою вторую половину воздержаться от ревности.

«С моей близкой Ларисой Копенкиной. Ты меня всегда радуешь до невозможности. Лара, милая, я готов полететь с тобой хоть на край света. Ты самая безумная, весёлая и обаятельная. Ты для меня праздник, милая! Катя, цыц! Ревновать!»—прокомментировал он Инстаграме.