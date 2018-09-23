«Был невменяем»: война за наследство Яковлева

Выяснения в суде идут уже восемь месяцев. Речь идет о двухуровневых апартаментах в Софии , московском жилье — трех квартирах и одной комнате — на сумму 43-50,4 млн рублей.

Кроме того, в 2009 году Яковлев купил апартаменты в Черногории , в городе Херцег Нови.

Ситуация усугубляется тем, что артист оставил все своей племяннице Татьяне и однокурснику — актеру Роману Радову

Гражданская же супруга Яковлева Александра Куцевол в его завещании не упоминается. По ее версии, они с музыкантом поженились в Сербии. Свои слова Куцевол подкрепляет недавно предоставленным суду документом о регистрации брака. В российских паспортах Яковлева и Куцевол печатей о регистрации брака нет. Близкие Яковлева в подлинности документа сомневаются.

«Я понимаю, если бы брак был заключен в соседней Черногории. У Олега там квартира. Но зачем ехать для этого в сербскую глушь?» — считает племянница Олега Татьяна.

Она также отмечает, что документ выдан почему-то в городе Белград.

«Хотя в декабре 2017 Александра пришла к нотариусу с выпиской из регистрационной книги ЗАГСа города Чачак. Я потом сделала запрос в МИД о подлинности данного свидетельства. В МИДе мне сказали, что этот брак не был зарегистрирован», — говорит она.

Вдова тем временем решила оспорить завещание, подав соответствующий иск, в котором говорится, что, составляя завещание, Яковлев находился в невменяемом состоянии, когда составлял завещание.

По словам адвокат Екатерины Рубашкиной, представляющей интересы другой стороны, им удалось доказать в Басманном суде столицы, что Куцевол не сможет оспорить завещание и тем более признать Яковлева невменяемым.