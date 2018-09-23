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«Был невменяем»: война за наследство Яковлева
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«Был невменяем»: война за наследство Яковлева 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Фото: Facebook Олега Яковлева
Имущество бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, скончавшегося в июне прошлого года в одной из столичной клиник, стало предметом судебных разбирательств претендентов на наследство, сообщает «Комсомольская правда».
Выяснения в суде идут уже восемь месяцев. Речь идет о двухуровневых апартаментах в Софии, московском жилье — трех квартирах и одной комнате — на сумму 43-50,4 млн рублей.
Кроме того, в 2009 году Яковлев купил апартаменты в Черногории, в городе Херцег Нови.
Ситуация усугубляется тем, что артист оставил все своей племяннице Татьяне и однокурснику — актеру Роману Радову.
Гражданская же супруга Яковлева Александра Куцевол в его завещании не упоминается. По ее версии, они с музыкантом поженились в Сербии. Свои слова Куцевол подкрепляет недавно предоставленным суду документом о регистрации брака. В российских паспортах Яковлева и Куцевол печатей о регистрации брака нет. Близкие Яковлева в подлинности документа сомневаются.
«Я понимаю, если бы брак был заключен в соседней Черногории. У Олега там квартира. Но зачем ехать для этого в сербскую глушь?» — считает племянница Олега Татьяна.
Она также отмечает, что документ выдан почему-то в городе Белград.
«Хотя в декабре 2017 Александра пришла к нотариусу с выпиской из регистрационной книги ЗАГСа города Чачак. Я потом сделала запрос в МИД о подлинности данного свидетельства. В МИДе мне сказали, что этот брак не был зарегистрирован», — говорит она.
Вдова тем временем решила оспорить завещание, подав соответствующий иск, в котором говорится, что, составляя завещание, Яковлев находился в невменяемом состоянии, когда составлял завещание.
По словам адвокат Екатерины Рубашкиной, представляющей интересы другой стороны, им удалось доказать в Басманном суде столицы, что Куцевол не сможет оспорить завещание и тем более признать Яковлева невменяемым.
«Для начала надо доказать, что она была законной женой Олега. Суд с нашим предложением согласился», — рассказала юрист.
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