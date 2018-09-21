Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети

Максим опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение Иванова, датированное 1944 годом.

Ксения в комментариях назвала стихи «ужасными», чем весьма удивила Виторгана. Он усомнился, что Ксении могли не понравиться стихи, ведь у нее «к поэзии вкус все-таки».

«Именно. Я очень люблю поэзию. Но это прямо вот Асадов», — ответила Ксения.

Максим возмутился таким сравнением и перешел на нецензурную лексику, посоветовав жене как следует вчитаться и предположив, что ее смущает «простота формы, примитивизм».

Ранее представитель Ксении Собчак Кирилл Суханов подтвердил слухи о беременности телеведущей.