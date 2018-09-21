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Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети
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Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Супруги Максим Виторган и Ксения Собчак не сошлись во мнениях относительно поэзии Георгия Иванова.
Максим опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение Иванова, датированное 1944 годом.
Ксения в комментариях назвала стихи «ужасными», чем весьма удивила Виторгана. Он усомнился, что Ксении могли не понравиться стихи, ведь у нее «к поэзии вкус все-таки».
«Именно. Я очень люблю поэзию. Но это прямо вот Асадов», — ответила Ксения.
Максим возмутился таким сравнением и перешел на нецензурную лексику, посоветовав жене как следует вчитаться и предположив, что ее смущает «простота формы, примитивизм».
Ранее представитель Ксении Собчак Кирилл Суханов подтвердил слухи о беременности телеведущей.
«Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся», — сказал он.
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